Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγκινητικές στιγμές κατά την επανένωση των ομήρων της Χαμάς με τις οικογένειές τους - Βίντεο και φωτογραφίες

Η στιγμή που περίμεναν με απερίγραπτη αγωνία τόσο οι όμηροι όσο και οι συγγενείς τους

πρόσφυγες

Στιγμές μεγάλης συγκίνησης κατά την επανένωση των ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες από τη Χαμάς και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους.

Την 85χρονη Yaffa Adar περίμεναν μέλη της οικογένειάς της στο ισραηλινό νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε αφού αφέθηκε ελεύθερη από τη Χαμάς.

Απήχθη από το Nir Oz και μεταφέρθηκε στη Γάζα με όχημα του γκολφ στις 7 Οκτωβρίου.

Το νοσοκομείο Schneider δημοσιοποίησε στον λογαριασμό του στο Facebook στιγμές από την επανένωση παιδιών με τις οικογένειές τους:

Η στιγμή που η 5χρονη Εμίλια Αλόνι πέφτει στην αγκαλιά της γιαγιάς της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: όμηροι Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
113 0 Bookmark