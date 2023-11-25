Στιγμές μεγάλης συγκίνησης κατά την επανένωση των ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες από τη Χαμάς και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους.

Την 85χρονη Yaffa Adar περίμεναν μέλη της οικογένειάς της στο ισραηλινό νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε αφού αφέθηκε ελεύθερη από τη Χαμάς.

Απήχθη από το Nir Oz και μεταφέρθηκε στη Γάζα με όχημα του γκολφ στις 7 Οκτωβρίου.

She survived Hamas and the Holocaust and lived to tell about both at age 85.



Yaffa Adar is an icon.



She’s every Jewish woman. pic.twitter.com/OcAlHqTO8t — Yoni Leviatan (@songsofyoni) November 25, 2023

Do you remember her? The elderly woman smiling as she was being kidnapped. Some believed she had dementia, others grotesquely mocked her as if she was on a joyride. Tonight she will be reunited with her family, who stated her smile represented her character, strength and resolve. pic.twitter.com/tDjQhH8RzI — Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) November 24, 2023

Το νοσοκομείο Schneider δημοσιοποίησε στον λογαριασμό του στο Facebook στιγμές από την επανένωση παιδιών με τις οικογένειές τους:

Η στιγμή που η 5χρονη Εμίλια Αλόνι πέφτει στην αγκαλιά της γιαγιάς της.

