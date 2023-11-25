Η διαδικασία απελευθέρωσης της δεύτερης ομάδας Ισραηλινών ομήρων είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα στις 16:00, ωστόσο φαίνεται να υπάρχει μια καθυστέρηση με το ισραηλινό ειδησεογραφικό δίκτυο Channel 12 να μεταδίδει πως η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 17:00.

Κατά τη δεύτερη μέρα εφαρμογής της συμφωνίας, η Χαμάς αναμένεται να αφήσει ελεύθερους 13 Ισραηλινούς ομήρους με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 39 Παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο Ολιβιέ Ράφοβιτζ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Νωρίτερα σήμερα, αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας δήλωναν ότι έλαβαν από την Χαμάς έναν κατάλογο με τα ονόματα 14 ομήρων που θα απελευθερώσουν σήμερα, κατά τη δεύτερη ημέρα εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινικού κινήματος η οποία περιλαμβάνει και εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.



Σύμφωνα με τους Times of Israel, η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων καθυστερεί γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη, ακόμη, διαπραγμάτευση για το αν θα απελευθερωθούν σήμερα 13 ή 14 Ισραηλινοί, αν και δεν είναι σαφές αν αυτό αποτελεί παράγοντα της καθυστέρησης.

Πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία στις διαπραγματεύσεις λένε ότι η σημερινή καθυστέρηση είναι τεχνική, και προσθέτουν ότι η απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να γίνει σύντομα.

Δεκατρείς Ισραηλινοί αφέθηκαν ελεύθεροι χθες στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας, εκτός από 10 υπηκόους Ταϊλάνδης και έναν Φιλιππινέζο που αφέθηκαν ελεύθεροι σε ξεχωριστή συμφωνία.

Σε άλλη εξέλιξη, η Αίγυπτος ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έλαβε θετικά μηνύματα από όλα τα μέρη σχετικά με πιθανή παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα για μία ή δύο ημέρες.

Ο Ντίαα Ρασουάν, επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου (SIS), δήλωσε ότι η χώρα διεξάγει εκτενείς συνομιλίες με όλα τα μέρη για την επίτευξη συμφωνίας για την παράταση της τετραήμερης εκεχειρίας, η οποία «σημαίνει την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων από τη Γάζα και Παλαιστίνιων κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές».

Μια ολιγομελής αντιπροσωπεία από το Κατάρ έφτασε σήμερα στο Ισραήλ με στόχο να διασφαλίσει τη συνέχιση τήρησης της συμφωνίας μεταξύ εβραϊκού κράτους και Χαμάς για ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και για κατάπαυση του πυρός, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ένα καταριανό ιδιωτικό αεροσκάφος, που μετέφερε τα μέλη της καταριανής αντιπροσωπείας, προσγειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν-Γκουριόν. Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από την Λάρνακα, μετέδωσε το δημόσιο ισραηλινό δίκτυο Kan.

Ένας διπλωμάτης με γνώση της επίσκεψης επιβεβαίωσε την άφιξη της αντιπροσωπείας στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa).

Ένας από τους διπλωμάτες, μέρος της καταριανής αντιπροσωπείας, τόνισε ότι η ομάδα μετέβη στο Ισραήλ για να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ομαλά. Αναμένεται να συζητήσουν περαιτέρω βήματα για την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς - καθώς και με μεσολαβητές στη Ντόχα.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος θεωρούνται σημαντικοί μεσολαβητές στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Το Κατάρ διατηρεί στενές και εκτεταμένες επαφές με την ισλαμιστική οργάνωση, αν και η χώρα του Κόλπου δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

