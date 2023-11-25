Διακόσια φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ορισμένες από τις προμήθειες πρόκειται να φτάσουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Πάνω από πενήντα από τα φορτηγά προορίζονται για τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που δεν έχουν εκκενωθεί, με την έγκριση του Ισραήλ, λέει ο Συντονιστής για τις Κυβερνητικές Δραστηριότητες στα Εδάφη (COGAT).

Today, the UN is delivering over 50 trucks containing humanitarian aid (food, water, shelter and medical supplies) to the northern Gaza Strip and to shelters that have not yet been evacuated.

The aid is delivered through the evacuation corridor in coordination with Israel. pic.twitter.com/mjTtxspiwp — COGAT (@cogatonline) November 25, 2023

Πριν από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησής τους, οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ζήτησαν από τους Παλαιστίνιους αμάχους να χρησιμοποιήσουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους για να εκκενώσουν νότια σε καθορισμένες ασφαλείς περιοχές στον θύλακα.

Η βοήθεια εισέρχεται στη Λωρίδα ως μέρος της προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, περίπου 50 παιδιά και γυναίκες που κρατούνται όμηροι στη Γάζα απελευθερώνονται, μαζί με τρεις Παλαιστίνιους κρατούμενους για κάθε Ισραηλινό που ελευθερώνεται.



Πηγή: skai.gr

