Γερανοί άρχισαν χθες, Πέμπτη, να φτάνουν στη Βαλτιμόρη, στις ανατολικές ΗΠΑ, στο πλαίσιο των προσπαθειών να απομακρυνθούν τα συντρίμμια γέφυρας η οποία κατέρρευσε αφού προσέκρουσε πάνω της φορτηγό πλοίο, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να επαναλειτουργήσει το λιμάνι.

Οι γερανοί αυτοί πρόκειται να απομακρύνουν τα κομμάτια της γέφυρας Francis Scott Key, που χρησιμοποιούσαν καθημερινά χιλιάδες οχήματα και η οποία κατέρρευσε την Τρίτη αφού προσέκρουσε πάνω της πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Ουές Μουρ εξήγησε χθες το βράδυ στους δημοσιογράφους ότι στο λιμάνι της Βαλτιμόρης θα μεταφερθεί «ο μεγαλύτερος γερανός της ανατολικής ακτής για να μας βοηθήσει».

«Προτού ξεκινήσουμε την ανύψωση (των κομματιών), πρέπει να βρούμε τρόπο να κόψουμε τη γέφυρα σε κομμάτια τέτοιου μεγέθους που να μπορούν να ανασυρθούν από το νερό με τη βοήθεια γερανού», εξήγησε ο αντιναύαρχος του λιμενικού Σάνον Γκίλριθ.

Τα πτώματα δύο από τους έξι εργάτες που αγνοούνταν εντοπίστηκαν την Τετάρτη.

Οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των πτωμάτων των υπόλοιπων τεσσάρων έχουν διακοπεί διότι οι αρχές έκριναν ότι είναι πολύ επικίνδυνο να σταλούν δύτες στο σημείο του δυστυχήματος.

«Το νερό είναι τόσο σκοτεινό και τα συντρίμμια τόσο πυκνά που στις περισσότερες περιπτώσεις οι δύτες δεν βλέπουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 με 60 εκατοστών», εξήγησε ο Μουρ.

Οι τέσσερις άνδρες, όλοι τους μετανάστες από τη Λατινική Αμερική, θεωρείται ότι σκοτώθηκαν όταν το Dali, ένα φορτηγό πλοίο μήκους 300 μέτρων και πλάτους 48 μέτρων, προσέκρουσε σε έναν από τους πυλώνες της γέφυρας λόγω μηχανικής βλάβης.

Συνολικά οκτώ εργάτες βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα την ώρα του δυστυχήματος εκτελώντας έργα οδοποιίας. Δύο από αυτούς διασώθηκαν λίγη ώρα μετά την κατάρρευση.

Κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν χθες το πρωί σε τελετή στη μνήμη των νεκρών η οποία πραγματοποιήθηκε σε κοντινό πάρκο, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η δημαρχία της Βαλτιμόρης ξεκίνησε τη συγκέντρωση χρημάτων για να υποστηριχθούν οι οικογένειες τους.

Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της γέφυρας, ο κυβερνήτης του Μέριλαντ προειδοποίησε ότι πρέπει «να διανυθεί πολύς δρόμος».

Η πολιτεία ζήτησε από το ομοσπονδιακό κράτος ένα αρχικό ποσό 60 εκατ. δολαρίων και το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε «την άμεση αποδέσμευση» του ποσού.

Το ποσό αυτό «θα βοηθήσει το Μέριλαντ να ξεκινήσει τις πιο άμεσες εργασίες», ενώ θα ακολουθήσουν και επιπλέον χρήματα «καθώς θα προχωρά η αποκατάσταση» της γέφυρας, διαβεβαίωσε ο υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζατζ.

«Κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ τις σοκαριστικές εικόνες ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να προσκρούει στη γέφυρα Francis Scott Key προκαλώντας την κατάρρευσή της και τον τραγικό θάνατο έξι ανθρώπων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος.

Μετά το τραγικό συμβάν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεσμεύθηκε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αναλάβει το πλήρες κόστος της αποκατάστασης της γέφυρας.

Εξαιτίας του δυστυχήματος το λιμάνι της Βαλτιμόρης – το ένατο μεγαλύτερο των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα- έχει αναστείλει τη λειτουργία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.