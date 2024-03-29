Παραλίγο τραγωδία στον αέρα αποφεύχθηκε όταν μία πτήση της British Airways που είχε ξεκινήσει από την Αθήνα βρέθηκε σε απόσταση μόλις 1,5 μέτρου από drone που πετούσε παράνομα σε ύψος 9.600 ποδιών πάνω από το Κεντ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Η πτήση από την Αθήνα προς το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου μετέφερε έως και 180 επιβάτες και πετούσε με περισσότερα από 250 μίλια/ώρα εκείνη τη στιγμή.

Η έκθεση του UK Airprox Board χαρακτήρισε το περιστατικό κατηγορίας Α, σύμφωνα με την οποία υπήρχε σοβαρός κίνδυνος σύγκρουσης.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 4.30 μ.μ. στις 3 Ιανουαρίου, καθώς το Airbus A321 πετούσε περίπου έξι μίλια νότια του Sevenoaks, ενώ περίμενε τη σειρά του για να ενταχθεί στην τελευταία διαδρομή πτήσης για να προσγειωθεί στο Χίθροου.

Το drone πετούσε 24 φορές πάνω από το μέγιστο νόμιμο ύψος για τις συγκεκριμένες συσκευές που είναι τα 400 πόδια.

Ο χειριστής του drone δεν έχει βρεθεί από τις αρχές, αλλά αν συλληφθεί θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης ακόμα και πέντε χρόνων.

Σύμφωνα με αναφορές των πιλότων, το drone βρέθηκε περίπου 1,5 μέτρο πάνω από το φτερό τους και μόλις 9 μέτρα από το πιλοτήριο τους.

Οι πιλότοι έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια για τον κίνδυνο των drones, τα οποία δυνητικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφικές ζημιές λόγω αναρρόφησης στον κινητήρα αεροσκάφους ή το σπάσιμο του παρμπρίζ.

Το ύψος των drones κανονικά περιορίζεται από το λογισμικό στα 400 πόδια, αλλά το όριο μπορεί να παρακαμφθεί εάν ο χειριστής έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση κώδικα που αγοράζεται στο Διαδίκτυο. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στις συσκευές επιπλέον μπαταρίες για να επιτρέψουν στα drones να πετούν σε μεγάλα ύψη.

Πηγή: skai.gr

