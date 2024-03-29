Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη ενεργοποιήθηκαν νωρίς την Παρασκευή μετά την εκτόξευση πυραύλων από τη Ρωσία στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον πολωνικό εναέριο χώρο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα θορύβου, ειδικά στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας», ανέφερε η Διοίκηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.



Πηγή: skai.gr

