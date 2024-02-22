Βαλένθια: Τουλάχιστον 13 τραυματίες από φωτιά στο 14ώροφο συγκρότημα κατοικιών

Εκτός ελέγχου εξακολουθεί να μαίνεται η πυρκαγιά σε 14ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη Βαλένθια της Ισπανίας, περίπου τέσσερις ώρες μετά την εκδήλωση της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα, 18:30 ώρα Ελλάδος) στον 4ο όροφο του κτιριακού συγκροτήματος και εξαπλώθηκε με απίστευτη ταχύτητα. «Σαν να ήταν από άχυρο» το κτίριο, είπε χαρακτηριστικά ένας αυτόπτης μάρτυρας στην ισπανική τηλεόραση. «Ο ισχυρός άνεμος ήταν ο κύριος παράγοντας που εξαπλώθηκε η φωτιά», είπε ο ιδιοκτήτης γειτονικού ανθοπωλείου.

Un bombero salta a la colchoneta hinchable tras verse atrapado por las llamas para salvar la vida ⚠️#Valencia ‼️🇪🇸#ULTIMAHORA pic.twitter.com/ZnXjKRQNQV — 🔱⚜️🔰Predator🔰⚜️🔱 (@predatole) February 22, 2024

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, απεγκλωβίστηκαν αρκετοί ένοικοι. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση (TVE), τουλάχιστον 13 τραυματίες – συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών – διακομίστηκαν με εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η δήμαρχος Μαρία Χοσέ Καταλά απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μείνουν μακριά από την περιοχή ώστε να διευκολύνουν το έργο πυροσβεστών και διασωστών.

«Συγκλονισμένος» από την τρομακτική πυρκαγιά στη Βαλένθια, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) διαβεβαίωσε τις τοπικές αρχές ότι θα έχουν την αμέριστη στήριξη της ισπανικής κυβέρνησης, ενώ εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους πληγέντες.

Στις αρχές Οκτωβρίου, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Μούρθια της νοτιοανατολικής Ισπανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

