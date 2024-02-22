Βραζιλία-G20: Μεγάλη υποστήριξη στη λύση των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βραζιλίας Μάουρο Βιέιρα έκανε λόγο σήμερα για σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη των μελών της G20 στη λύση των δύο κρατών για τον τερματισμό της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης.

"Δεν είπε απλά 'ομοφωνία' γιατί όλες οι παρεμβάσεις δεν επικεντρώθηκαν στο θέμα, αλλά αυτοί που εκδηλώθηκαν, τάχθηκαν υπέρ και είναι πολλοί", εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο βραζιλιάνικη διπλωματική πηγή.

Κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας ενώπιον των δημοσιογράφων, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης των υπουργών Εξωτερικών των χωρών της G20 - της Ομάδας των 20 μεγαλύτερων και ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών του πλανήτη - ο ΥΠΕΞ της Βραζιλίας υπογράμμισε την σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη της λύσης των δύο κρατών ως "τη μόνη δυνατή για τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και της Παλαιστίνης".

Η Βραζιλία ασκεί από τον Δεκέμβριο την εκ περιτροπής προεδρία της G20 και η συνεδρίαση του Ρίο ντε Τζανέιρο επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία.

Σε σχέση με τη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας, "υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, ο οποίος είναι ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη, βιώσιμη ασφάλεια για το Ισραήλ, όσο οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν ξεκάθαρη προοπτική ενός δικού τους κράτους", δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ στους δημοσιογράφους.

"Υπάρχει ισχυρή έκκληση για μια λύση δύο κρατών, εκ μέρους όλου του κόσμου εδώ, δεν άκουσα κανέναν να πει το αντίθετο", τόνισε.

"Είμαι ικανοποιημένος που άκουσα ότι όλα τα μέλη της G20 και σχεδόν όλος ο κόσμος που μίλησε σήμερα (Τετάρτη), είπε ότι θέλει μια λύση δύο κρατών" είχε δηλώσει την πρώτη ημέρα της συνεδρίασης.

Ίδια άποψη έχει και ο επικεφαλής της νορβηγικής διπλωματίας Έσπεν Μπαρθ Άιντε: "Είμαι ικανοποιημένος που άκουσα ότι όλα τα μέλη της G20 και σχεδόν όλος ο κόσμος που μίλησε σήμερα (Τετάρτη), είπε ότι θέλει μια λύση δύο κρατών", είχε δηλώσει την πρώτη ημέρα της συνεδρίασης.

"Πάντως, το να λέμε ότι θέλουμε μια λύση δύο κρατών είναι άλλο πράγμα, και το να βρούμε πώς να φτάσουμε εκεί είναι άλλο", τόνισε.

Την Τετάρτη, το ισραηλινό κοινοβούλιο ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα που πρότεινε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, το οποίο αντιτίθεται σε οποιαδήποτε "μονομερή αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους", κάτι που θα ισοδυναμούσε με επιβράβευση, σύμφωνα με το κείμενο, της άνευ προηγουμένου τρομοκρατικής επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

