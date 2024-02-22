Νέα έφοδος ισραηλινών στρατιωτών στο νοσοκομείο Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας

Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις εισέβαλαν ξανά απόψε στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, λίγη ώρα αφότου αποχώρησαν – προσωρινά, όπως αποδείχθηκε –, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας γνωστοποίησε ότι το νοσοκομείο Νάσερ – το δεύτερο μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα – υποχρεώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα να αναστείλει τη λειτουργία του εξαιτίας της εφόδου ισραηλινών στρατιωτών την 15η Φεβρουαρίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνέλαβε εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς που κρύβονταν στο νοσοκομείο Νάσερ, κάποιοι εκ των οποίων προσποιούνταν ότι ήταν μέλη του ιατρικού προσωπικού, και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με όπλα που λέει ότι βρέθηκαν εκεί.

Η Χαμάς αρνείται ότι χρησιμοποιεί νοσοκομεία για να οργανώσει εκεί επιχειρήσεις της και δηλώνει ότι οι ισχυρισμοί του Ισραήλ αποτελούν πρόσχημα για την καταστροφή του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

