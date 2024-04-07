Η βρετανική εταιρεία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας Ambrey ανακοίνωσε πως έλαβε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες πλοίο στοχοθετήθηκε σήμερα στον Κόλπο του Άντεν, περίπου 102 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Μουκάλα στην Υεμένη.

«Στα σκάφη που βρίσκονται κοντά έγινε σύσταση να επιδεικνύουν προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα», ανέφερε η εταιρεία, η οποία δεν διευκρίνισε ποιος ευθύνεται για την επίθεση ούτε έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες.

Σε άλλο συμβάν, πύραυλος έπεσε κοντά σε πλοίο στον Κόλπο του Άντεν, χωρίς να προκληθούν ζημιές στο σκάφος ή τραυματισμοί στα μέλη του πληρώματος στο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε 59 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού του Άντεν στην Υεμένη, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

«Ο πλοίαρχος του σκάφους αναφέρει ότι πύραυλος έπεσε στο νερό κοντά στην αριστερή πλευρά του σκάφους», επισημαίνει η UKMTO στην ανακοίνωσή της. «Δεν αναφέρθηκε καμία ζημιά στο σκάφος και το πλήρωμα αναφέρθηκε ότι είναι ασφαλές», πρόσθεσε.

Η UKMTO δεν διευκρίνισε ποιος εξαπέλυσε τον πύραυλο ούτε έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες.

Οι αντάρτες Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν, πραγματοποιούν εδώ και μήνες επιθέσεις εναντίον της ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστινίους στον πόλεμο της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

