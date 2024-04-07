Περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές εξασφάλισε χθες, σε δεξίωση στη Φλόριντα για συγκέντρωση κεφαλαίων για την προεκλογική του εκστρατεία, ο Ντόναλντ Τραμπ

Η εκδήλωση είχε χαρακτηριστεί κρίσιμη στον αγώνα για την εξασφάλιση μεγάλων δωρεών που θα χρηματοδοτήσουν την εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο με αντίπαλο τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

«Εφαγε» τον Μπάιντεν

Οι δύο υποψήφιοι έχουν εμπλακεί εδώ και μήνες σε αυτόν τον πόλεμο εκατομμυρίων, εκδίδοντας τακτικά ανακοινώσεις εγκωμιαστικές για την κατάσταση των οικονομικών τους.

Στο πλαίσιο αυτού του μπρα-ντε-φερ, διοργανώθηκε στα τέλη Μαρτίου μια μεγάλη δεξίωση στη Νέα Υόρκη, κατά την οποία ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συγκέντρωσε 25 εκατομμύρια δολάρια, ποσό «ρεκόρ» σύμφωνα με το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του.

Χθες Σάββατο, όμως, το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε διπλάσιο ποσό: περισσότερα από 50,5 εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν κατά τη δεξίωση για τη συγκέντρωση κεφαλαίων στο Παλμ Μπιτς, όχι μακριά από το Μαρ-α-Λάγκο, την πολυτελή κατοικία του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου.

«Η βραδιά ήταν απίστευτη προτού καν ξεκινήσει, γιατί οι άνθρωποι ήθελαν να συνεισφέρουν σε έναν σκοπό: να κάνουν την Αμερική μεγάλη ξανά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας το κεντρικό σύνθημα της εκστρατείας του («Make America Great Again»).

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θέλει να εμφανίζεται ως ο ήρωας της μεσαίας τάξης, έσπευσε να επικρίνει την εκδήλωση του Ρεπουμπλικάνου αντίπαλου του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει συγκέντρωση κεφαλαίων από δισεκατομμυριούχους… που θέλουν περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εξασφαλίζοντας μειώσεις φόρων για τους ίδιους», κατήγγειλε.

Μέχρι στιγμής πάντως, ο Τζο Μπάιντεν διαθέτει πιο γεμάτα προεκλογικά ταμεία σε σύγκριση με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί τέσσερις ποινικές κατηγορίες και ο οποίος ξοδεύει σε δικηγόρους ένα μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνει από τους υποστηρικτές του.

814.600 δολάρια για μια θέση στο τραπέζι του Τραμπ

H εκδήλωση διοργανώθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Τζον Πόλσον, έναν από τους ελάχιστους χρηματοδότες που βγήκαν κερδισμένοι από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 επειδή είχε στοιχηματίσει στην κατάρρευση της αγοράς ακινήτων.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο επιχειρηματίας Ρόμπερτ Μπίγκελοου, ο οποίος έκανε περιουσία στον ξενοδοχειακό κλάδο προτού αναλάβει τη διεύθυνση εταιρείας αεροδιαστημικής έρευνας, και ο ομογενής Τζον Κατσιματίδης, ιδιοκτήτης μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Αμφότεροι είναι μεγάλοι δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Μερικοί πρώην αντίπαλοι του Ντόναλντ Τραμπ στις προκριματικές για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ήταν επίσης παρόντες: ο Τιμ Σκοτ, ο Βιβέκ Ραμασουάμι, ο Νταγκ Μπέργκαμ… Όλοι τους υποστηρίζουν έκτοτε αναφανδόν την υποψηφιότητα του 77χρονου και ελπίζουν να βρουν κάποια θέση σε ενδεχόμενη κυβέρνηση Τραμπ 2.0.

Σύμφωνα με την Washington Post, η θέση στο τραπέζι του Ντόναλντ Τραμπ κόστιζε... 814.600 δολάρια.

Αυτά τα τρελά ποσά χρησιμεύουν για να χρηματοδοτηθούν οι μετακινήσεις υποψηφίων, να αμειφθούν τα επιτελεία τους, να παραγγελθούν δημοσκοπήσεις ή, και ίσως κυρίως, να πληρωθούν τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

