Αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές τα ξημερώματα της Κυριακής στην κοιλάδα Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο δύο αξιωματούχους των λιβανέζικων δυνάμεων ασφαλείας. Λίγες ώρες νωρίτερα, η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι μαχητές της κατέρριψαν ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Στο στόχαστρο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) βρέθηκε στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χεζμπολάχ στην κοινότητα Τζάντα, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, ανέφεραν οι πηγές του Reuters. Αναφέρθηκε επίσης πλήγμα στην κοινότητα Σάφρι, κοντά στην πόλη Μπάαλμπεκ, χωρίς όμως να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ είναι σχεδόν καθημερινές από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Χθες Σάββατο, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε την κατάρριψη ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. «To drone του ισραηλινού στρατού, το οποίο καταρρίφθηκε από μαχητές της Ισλαμικής Αντίστασης στον Λίβανο, το βράδυ του Σαββάτου 6 Απριλίου 2024, είναι τύπου Hermes 900», ανέφερε η ανακοίνωση του υποστηριζόμενου από το Ιράν κινήματος.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι το drone επλήγη από πύραυλο εδάφους-αέρος και συνετρίβη στο έδαφος του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

