Πόλεμος στη Γάζα: Διανύει τον 7ο μήνα- Ξεκινά σήμερα στο Κάιρο νέος γύρος διαπραγματεύσεων

Ο καταστροφικός πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας εισέρχεται στον έβδομο μήνα του σήμερα, ημέρα κατά την οποία συναντώνται ξανά οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ, του Ισραήλ και της Χαμάς στο Κάιρο σε μια πολλοστή προσπάθεια να καταλήξουν σε ανακωχή που θα συνδέεται με την απελευθέρωση ομήρων.

Στην ισραηλινή επίθεση κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 από την αιματηρή, άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών του στο Ισραήλ, δεν υπάρχει καμία ανάπαυλα. Έχει στοιχίσει τη ζωή σε 33.137 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακα, και έχει προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή, με την πλειονότητα των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων του να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο λιμού, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο επικεφαλής της CIA Μπιλ Μπερνς βρίσκεται αυτό το σαββατοκύριακο στο Κάιρο για να συναντηθεί με τον επικεφαλής της ισραηλινής Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα, όπως και αξιωματούχους της Αιγύπτου και του Κατάρ. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.

Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς θα μεταβούν σήμερα στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, για συνομιλίες με τον Μπερνς και τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, μετέδωσε χθες, Σάββατο, το αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «να συνάψει συμφωνία για τους ομήρους» που απήχθησαν από το Ισραήλ κατά την επίθεση της Χαμάς. Ζήτησε επίσης από το Κατάρ και την Αίγυπτο, μεσολαβητές μαζί με τις ΗΠΑ, «να εξασφαλίσουν από τη Χαμάς ότι δεσμεύεται να αποδεχθεί μια συμφωνία», σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η Χαμάς, η οποία επιβεβαίωσε την αναχώρηση της αντιπροσωπείας της για το Κάιρο σήμερα, δήλωσε χθες ότι δεν θα υποχωρήσει από το αίτημά της για ανακωχή, που θα περιλαμβάνει «πλήρη κατάπαυση του πυρός», ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα, επιστροφή των εκτοπισμένων και μια «σοβαρή» συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστινίους που κρατούνται από το Ισραήλ.

Έπειτα από κατάπαυση του πυρός μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου, η οποία επέτρεψε την απελευθέρωση περίπου εκατό ομήρων σε ανταλλαγή με Παλαιστίνιους κρατούμενους, έχουν γίνει αρκετοί γύροι έμμεσων διαπραγματεύσεων, μέσω μεσολαβητών, ανάμεσα στις δύο πλευρές στον πόλεμο αυτόν για την επίτευξη συμφωνίας για νέα κατάπαυση του πυρός. Μάταια όμως.

Το Ισραήλ και η Χαμάς, η οποία ανέβηκε στην εξουσία στη Γάζα το 2007, επιρρίπτουν η μια πλευρά στην άλλη την ευθύνη για την έλλειψη προόδου.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τον πόλεμο ως την «εξάλειψη της Χαμάς», η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ισραήλ.

Στις 7 Οκτωβρίου, μαχητές της Χαμάς που διείσδυσαν από τη Γάζα διέπραξαν μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο νότιο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.170 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους που σκοτώθηκαν την ίδια μέρα, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Επίσης πάνω από 250 όμηροι απήχθησαν κατά την επίθεση αυτή και οδηγήθηκαν στη Γάζα, όπου 129 εξακολουθούν να κρατούνται, από τους οποίους οι 34 είναι νεκροί, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

«Έξι μήνες στην κόλαση»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις στο Ισραήλ. Χθες το βράδυ, στο Τελ Αβίβ και σε άλλα μέρη, πραγματοποιήθηκε μεγάλη κινητοποίηση κατά του Νετανιάχου, με αίτημα την παραίτησή του, τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών και συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και «έξι μήνες στην κόλαση», όπως αναγραφόταν σε πανό.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε χθες ότι ο στρατός βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν «δύσκολο πόλεμο», για να φέρει πίσω όλους τους ομήρους. Πρόσθεσε ότι σήμερα στις 06:29 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) θα γινόταν τελετή στη μνήμη των θυμάτων με αφορμή την συμπλήρωση έξι μηνών από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της ισραηλινής αντιπολίτευσης, ο Γιαΐρ Λαπίντ, αναχώρησε χθες για την Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθεί με υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους, εν μέσω εντάσεων σχετικά με τη διεξαγωγή του πολέμου από τον Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο 4 στρατιωτών του στη Λωρίδα της Γάζας, με τους οποίους ανέρχεται σε 604 ο αριθμός των ισραηλινών στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα από τις 7 Οκτωβρίου.

«Όλα καταστράφηκαν»

Σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επιχείρηση εντατικών αεροπορικών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία ακολουθήθηκε από χερσαία επίθεση, που του επέτρεψε να προχωρήσει εντός του εδάφους, το οποίο πολιορκεί από τις 9 Οκτωβρίου.

Στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, συνωστίζονται σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους εκτοπισμένοι, που φοβούνται, πέραν των βομβαρδισμών, χερσαία επίθεση που θέλει ο Νετανιάχου, για τον οποίο η πόλη αυτή είναι το «τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς». Στην επίθεση αυτή αντιτίθεται ο σύμμαχός τους, οι ΗΠΑ.

«Όλα καταστράφηκαν», σύμφωνα με τον 50χρονο Σίχαμ Άσουρ, ο οποίος έχει βρει καταφύγιο σε μια σκηνή στη Ράφα μετά τη φυγή του από την Χαν Γιουνίς.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες διεθνείς πιέσεις για την είσοδο περισσότερης βοήθειας στη Γάζα, κυρίως μετά τον θάνατο τη Δευτέρα εργαζομένων της ανθρωπιστικής οργάνωσης World Center Kitchen (WCK) –ένας Παλαιστίνιος, τρεις Βρετανοί, μια Αυστραλή, ένας Πολωνός και ένας Αμερικανο-Καναδός--, οι οποίοι σκοτώθηκαν από ισρηαλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

«Πόλεμος κατά της ανθρωπότητας»

«Ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σοκαρισμένο από την αιματοχυσία και συγκλονισμένο από τον φόνο γενναίων Βρετανών ηρώων που έφερναν βοήθεια σε αυτούς που την είχαν ανάγκη», δήλωσε χθες ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ. «Αυτός ο τρομερός πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν. Η βοήθεια (…) πρέπει να καταφτάσει», πρόσθεσε.

«Εδώ και έξι μήνες (ο ισραηλινός στρατός) στοχεύει ό,τι δείχνει να κινείται. Αυτό δεν μοιάζει με πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, δεν μοιάζει πλέον με πόλεμο για την υπεράσπιση του Ισραήλ. Σε αυτό το στάδιο, μοιάζει πραγματικά με πόλεμο κατά της ίδιας της ανθρωπότητας», δήλωσε στο δίκτυο ABC ο ιδρυτής της WCK, ο Αμερικανο-Ισπανός σεφ Χοσέ Αντρές.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε τον διορισμό ειδικού συμβούλου για να συνεργαστεί στην ισραηλινή έρευνα για την τραγωδία αυτή.

Παράλληλα η ελεγχόμενη αυστηρά από το Ισραήλ βοήθεια, προερχόμενη κυρίως από την Αίγυπτο, εισέρχεται με το σταγονόμετρο μέσω της μεθοριακής διάβασης του Κερέμ Σαλόμ, ανάμεσα στο ισραηλινό έδαφος και το νότιο τμήμα της Γάζας.

Την Παρασκευή το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προβλέπει το άνοιγμα «προσωρινώς» κι άλλων περασμάτων για να μεταφερθεί βοήθεια, όπως και μια «αύξηση της βοήθειας (που διέρχεται) από το Κερέμ Σαλόμ».

Τα μέτρα αυτά κρίθηκαν «ανεπαρκή» από τον ΟΗΕ.

Ο πόλεμος έχει επίσης αντίκτυπο στην μεθόριο ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ, όπου ο ισραηλινός στρατός ανταλλάσσει καθημερινά πυρά με την λιβανική Χεζμπολάχ.

Σήμερα ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στον ανατολικό Λίβανο, στοχεύοντας θέσεις της Χεζμπολάχ σε αντίποινα για την κατάρριψη ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους του (drone) από το φιλοϊρανικό αυτό λιβανικό κίνημα, χθες, πάνω από τον Λίβανο. Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας του Λιβάνου δεν ανέφερε θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

