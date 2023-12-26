Η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) έλαβε σήμερα δύο αναφορές ότι εθεάθησαν μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (UAS) και ότι ακολούθησαν δύο εκρήξεις κοντά σε σκάφος σε απόσταση περίπου 50 μιλίων δυτικά του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, το σκάφος βρίσκεται σε επικοινωνία με τις δυνάμεις της συμμαχίας που είναι στην περιοχή και δήλωσε πως το ίδιο το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή.

Η UKMTO ανέφερε σε επόμενη ενημέρωση πως έλαβε επιβεβαίωση από το σκάφος ότι συνεχίζει το ταξίδι του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

