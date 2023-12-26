Σε μία από τις σκληρότερες σωφρονιστικές «αποικίες» (κοινώς φυλακές) ειδικού τύπου της Ρωσίας στην Αρκτική μεταφέρθηκε ο φυλακισμένος επικριτής του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, όπως ανακοίνωσαν χθες επισήμως οι συνεργάτες και οι δικηγόροι του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ναβάλνι κρατείται πλέον στην σωφρονιστική αποικία IK-3 "Polar Wolf" (Πολικός Λύκος), μια από τις βορειότερες και πιο απομακρυσμένες αποικίες της χώρας «με συνθήκες πολύ σκληρές και ειδικό καθεστώς στη ζώνη του μόνιμου παγετού», σε απόσταση περίπου 1.900 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας,

Σήμερα, ο αντιπολιτευόμενος Ναβάλνι έκανε την πρώτη του δήλωση, μετά από 20 ημέρες αγνοούμενος – όσο κράτησε το ταξίδι της μεταφοράς του, υπό άκρα μυστικότητα.

Οπως διαβεβαίωσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – όσο του επιτρέπεται από την λογοκρισία - είναι «καλά», αν και το ταξίδι προς τον νέο τόπο κράτησής του ήταν «αρκετά κουραστικό», δήλωσε ο ίδιος στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Αλλά είμαι σε καλή ψυχική κατάσταση, σαν τον Άγιο Βασίλη», πρόσθεσε ο Ναβάλνι, αναφερόμενος στη «γενειάδα» του που μεγάλωσε κατά τη διάρκεια του πολυήμερου ταξιδιού του και στα νέα χειμερινά του ρούχα, προσαρμοσμένα στις πολικές θερμοκρασίες.

1/9 I am your new Santa Claus.



Well, I now have a sheepskin coat, an ushanka hat (a fur hat with ear-covering flaps), and soon I will get valenki (a traditional Russian winter footwear). I have grown a beard for the 20 days of my transportation. — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023

«Σε κάθε περίπτωση, μην ανησυχείτε για μένα. Είμαι καλά. Είμαι ανακουφισμένος που επιτέλους έφθασα», δήλωσε.

8/9 Anyway, don't worry about me. I'm fine. I'm totally relieved that I've finally made it.



Thanks again to everyone for your support. And happy holidays! — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023

Για την πρώτη του μέρα στον «Πολικό Λύκο» γράφει: «Δεν μπορώ ακόμα να σας διασκεδάσω με ιστορίες για ξωτικά γιατί δεν έχω δει τίποτα. Εξω από το παράθυρο, βλέπω μόνο τον φράχτη, που είναι πολύ κοντά…. Πήγα και μια βόλτα. Η αυλή είναι ένα διπλανό κελί, λίγο μεγαλύτερο, με χιόνι στο έδαφος. Και είδα συνοδεία, όχι όπως στην κεντρική Ρωσία, αλλά όπως στις ταινίες - με πολυβόλα, ζεστά γάντια και μπότες από τσόχα. Και με τα ίδια όμορφα αφράτα ποιμενικά σκυλιά».

7/9 I also went for a walk. The yard is a neighboring cell, a bit bigger, with snow on the ground. And I saw a convoy, not like in central Russia, but like in the movies - with machine guns, warm mittens, and felt boots. And with the same beautiful fluffy shepherd dogs. — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023

Ο Ναβάλνι άφησε να εννοηθεί ότι έφθασε στη νέα αποικία κρατουμένων το βράδυ του Σαββάτου, ύστερα από ένα ταξίδι «με τόσο περίεργο δρομολόγιο» που ο ίδιος πίστεψε ότι δεν θα ξαναβρισκόταν με τους δικούς του ανθρώπους, πριν από τα μέσα Ιανουαρίου.

«Γι’ αυτό εξεπλάγην όταν άνοιξε χθες η πόρτα του κελιού και μου είπαν: "Εχει έρθει για σένα ένας δικηγόρος"», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα ευγνωμοσύνη για τη «στήριξη» όλων προς το πρόσωπό του.

5/9 That's why I was very surprised when the cell door was opened yesterday with the words: "A lawyer is here to see you". He told me that you had lost me, and some of you were even worried. Thanks very much for your support! — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023

