Οι άνθρωποι που ζουν στον Νότιο Πόλο έχουν βρει έναν μοναδικό τρόπο να περνούν τον χρόνο τους κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, πηγαίνουν για τρέξιμο στο παγωμένο τοπίο.

Και λόγω της μοναδικής τοποθεσίας, οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή την παράδοση της σύγχρονης εποχής μπορούν να διασχίσουν και τις 24 ζώνες ώρας την ημέρα των Χριστουγέννων.

Η Μισέλ Έντο εργάζεται τον τελευταίο χρόνο σε έναν από τους τρεις μόνιμους σταθμούς στην Ανταρκτική. Συγκεκριμένα εργάζεται στον σταθμό που βρίσκεται πλησιέστερα στον γεωγραφικό Νότιο Πόλο.

Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα The Independent η Μισέλ Έντο εξήγησε ότι το πρωί οι εργαζόμενοι στον σταθμό διοργανώνουν έναν διασκεδαστικό «Αγώνα σε όλο τον Κόσμο» (Race Around the World).

«Είναι μία διαδρομή 5 χιλιομέτρων γύρω από τον γεωγραφικό Νότιο Πόλο, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να τρέξουν «σε όλο τον κόσμο» και στις 24 ζώνες ώρας» διευκρίνισε.

«Μερικοί συμμετέχοντες το παίρνουν σοβαρά, ενώ σε άλλους αρέσει να ντύνονται με διασκεδαστικά κοστούμια ή στολές για να το κάνουν ανέφερε η Μισέλ Έντο.

«Είναι τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά και πραγματικά τονώνουν το ηθικό» σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Ανταρκτική φιλοξενεί περίπου 5.000 ανθρώπους. Μόνο περίπου 1.000 άνθρωποι ζουν εκεί σε ερενητικούς σταθμούς τους χειμερινούς μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

