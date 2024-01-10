Η συνήγορος του Τζούλιαν Ασάνζ δήλωσε πως η ζωή του ιδρυτή του Wikileaks «βρίσκεται σε κίνδυνο», αν απορριφθεί η τελική προσφυγή του εναντίον της έκδοσής του από τη Βρετανία στις ΗΠΑ.

Ο Ασάνζ καταζητείται στις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούμενος για μια φερόμενη συνωμοσία με στόχο να αποκτήσει και να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικές με την εθνική άμυνα μετά τη δημοσιοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων εγγράφων τα οποία διέρρευσαν και αφορούσαν τους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Ο ίδιος αρνείται κάθε ενοχή.

Ο 52χρονος Ασάνζ έχει περάσει τα τέσσερα τελευταία χρόνια στη φυλακή Μπελμάρς του Λονδίνου, όπου βρίσκεται αφότου οι αρχές τον έσυραν έξω από την πρεσβεία του Ισημερινού, και δίνει μάχη για να αποφύγει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για την έκδοσή του.

Η συνήγορος του Ασάνζ Τζένιφερ Ρόμπινσον, η οποία είναι μια διεθνής δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είπε στο αυστραλιανό δίκτυο Australian Broadcasting Corporation: «Ως αποτέλεσμα των 13 ετών που είναι ουσιαστικά στη φυλακή ή υπό κράτηση κατ' οίκον ή με κάποιας μορφής περιορισμούς της ελευθερίας του μέσα στην πρεσβεία του Ισημερινού, (ο Τζούλιαν Ασάνζ) πραγματικά δεν είναι καλά».

«Εξαιτίας της μεταχείρισης που υπέστη, υποφέρει από μείζονα καταθλιπτική νόσο, διαγνώσθηκε μέσα στο φάσμα των καταθλιπτικών διαταραχών και το ιατρικό δεδομένο είναι πως, αν εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συνθήκες αυτές θα τον κάνουν να αυτοκτονήσει», πρόσθεσε.

«Έτσι η ζωή του είναι σε κίνδυνο και δεν υπερβάλλω σχετικά μ' αυτό», τόνισε.

Σε απόφασή της τον Ιανουάριο 2021, η τότε περιφεριακή δικαστής Βανέσα Μπαρέιτσερ είχε δηλώσει πως ο Ασάνζ δεν πρέπει να σταλεί στις ΗΠΑ, επικαλούμενη πραγματικό και «πιεστικό» κίνδυνο αυτοκτονίας, ενώ είχε αποφανθεί σε βάρος του 51χρονου σε όλα τα άλλα ζητήματα.

Όμως οι αμερικανικές αρχές προσέφυγαν στη συνέχεια με επιτυχία στη δικαιοσύνη εναντίον αυτής της απόφασης, ανοίγοντας το δρόμο για την έκδοση του Ασάνζ.

Πέρυσι τον Ιούνιο, ο Ασάνζ έχασε την έφεσή του εναντίον απόφασης δικαστή για το αν θα πρέπει να εκδοθεί, όμως η τελική προσφυγή του κατά της απόφασης θα γίνει το Φεβρουάριο.

Η Ρόμπινσον δήλωσε: «Έχουμε το Φεβρουάριο την τελική προσφυγή μας κατά της έκδοσης και, αν αποτύχουμε, αν δεν μας δώσουν την άδεια για την έφεση, αυτό θα είναι το τέλος του δρόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα εκδοθεί».

«Ελπίζουμε να παρέμβει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θα διατυπώσουμε αίτημα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο να προσπαθήσει να σταματήσει (την έκδοσή του), όμως αυτό δεν είναι εγγυημένο».

Πέρυσι πραγματοποιήθηκαν αρκετές διαμαρτυρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο υπέρ του Ασάνζ, μεταξύ άλλων και από τον πρώην πρεσβευτή της Βρετανίας στο Ουζμπεκιστάν Κρεγκ Μάρεϊ, ο οποίος δήλωσε πως οι υποστηρικτές του Ασάνζ «δεν θα σταματήσουν ποτέ να δίνουν μάχη» για την ελευθερία του.

Η σύζυγος του Ασάνζ, η Στέλα, είπε πέρυσι πως «τα διακυβεύματα είναι πολύ υψηλά».

Σύμφωνα με την ίδια, «είναι υψηλά απ' όλες τις πλευρές, όχι μόνο για τη ζωή του Τζούλιαν και την ελευθερία του, αλλά για όλες τις ελευθερίες του Τύπου και τα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου που πηγαίνουν μαζί τους».

