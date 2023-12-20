WikiLeaks: Έφεση του Τζούλιαν Ασάνζ εναντίον της έκδοσής του στις ΗΠΑ θα εξεταστεί από εφετείο της Βρετανίας τον Φεβρουάριο

Εφετείο του Λονδίνου πρόκειται να εξετάσει τον Φεβρουάριο προσφυγή του ιδρυτή του WikiLeaks, του Τζούλιαν Ασάνζ, εναντίον της έκδοσής του στις ΗΠΑ, όπου αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για «κατασκοπεία», εξαιτίας της αποκάλυψης τεράστιου όγκου εμπιστευτικών και απορρήτων εγγράφων, ανακοίνωσαν υποστηρικτές του χθες Τρίτη.

Η ακροαματική διαδικασία, που ορίστηκε για την 20ή και την 21η Φεβρουαρίου, ενδέχεται να είναι «η τελευταία ευκαιρία» που έχει ο Τζούλιαν Ασάνζ «να εμποδίσει την έκδοσή του στις ΗΠΑ», τόνισαν σε ανακοίνωσή τους.

Διμελές εφετείο θα εξετάσει την απόφαση που πήρε μονομελές δικαστήριο την 6η Ιουνίου, στερώντας του τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση, ανέφεραν υποστηρικτές του.

Στην εξέταση της έφεσης τον Φεβρουάριο θα κριθεί εάν ο Τζούλιαν Ασάνζ θα έχει περαιτέρω «ευκαιρίες» να υπερασπιστεί την υπόθεσή του στη βρετανική δικαιοσύνη ή αν «εξάντλησε» τα ένδικα μέσα του, δεν έχει πλέον «δυνατότητα άλλης έφεσης» στο δικαστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και άρα θα κινηθεί η «διαδικασία έκδοσης», εξήγησαν.

Ενδεχόμενη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) «παραμένει πιθανή», σημείωσαν πάντως οι υποστηρικτές του.

Ο 52χρονος διώκεται στις ΗΠΑ για την αποκάλυψη από το 2010 και μετά 700.000 και πλέον εμπιστευτικών και απορρήτων εγγράφων για τις αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες, ειδικά στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Αν καταδικαστεί, θα φυλακιστεί για δεκαετίες.

Μετά τη σύλληψή του από τη βρετανική αστυνομία τον Απρίλιο του 2019, έπειτα από επτά χρόνια που παρέμενε κλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο για να αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία εξαιτίας κατηγοριών για σεξουαλικές επιθέσεις που μπήκαν έκτοτε στο αρχείο, κρατείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Μπέλμαρς, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Οι υποστηρικτές του Αυστραλού τον θεωρούν μάρτυρα της ελευθερίας του Τύπου.

Η βρετανική κυβέρνηση αποδέχθηκε τον Ιούνιο του 2022 την έκδοσή του, όμως συνήγοροι του Τζούλιαν Ασάνζ άσκησαν έφεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.