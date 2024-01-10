Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Μπαχρέιν θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στον τελευταίο σταθμό της περιοδείας του για την κρίση στη Μέση Ανατολή.
Αφού συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στην πόλη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, ο Μπλίνκεν θα πετάξει στο Μπαχρέιν, την έδρα του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ, για συνομιλίες με τον Βασιλιά Χαμάντ για την αποτροπή περιφερειακής κλιμάκωσης του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα.
Πηγή: skai.gr
