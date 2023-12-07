Τζόνσον: Συγγνώμη για το partygate και διάψευση για το «αφήστε τον ιό να θερίσει»

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε ανάληψη ευθύνης και σε εκ νέου απολογία για τις παράτυπες συναθροίσεις στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω απαγορευτικών λόγω πανδημίας προέβη ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον. Είπε, ωστόσο, ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική από αυτή που έχει σχηματιστεί στη συλλογική συνείδηση των πολιτών.

Κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της κατάθεσής του στην ανεξάρτητη έρευνα για το χειρισμό της πανδημίας ρωτήθηκε επίσης για τη φράση που του έχει αποδοθεί «αφήστε τον ιό να θερίσει».

Ο κ. Τζόνσον απάντησε ότι είχε δημοσίως αντιταχθεί σε μια τέτοια στρατηγική και ότι αυτή ήταν μια φράση που είχε ειπωθεί από πολλούς ανθρώπους γύρω του. «Δυστυχώς ήταν διαδεδομένη», σχολίασε.

Όταν ρωτήθηκε ξανά για τον ισχυρισμό του επικεφαλής επιστημονικού συμβούλου του πως η άποψη του τότε πρωθυπουργού ήταν ότι ούτως ή άλλως «είχε έρθει η ώρα» κάποιων ηλικιωμένων πολιτών, ο κ. Τζόνσον απάντησε εμφανώς αναστατωμένος πως η έρευνα θα πρέπει να κοιτάξει όσα πραγματικά έκανε και είπε. «Ειλικρινά δεν είναι δίκαιο για όσα κάναμε να λέτε ότι ήμασταν έστω κατά διάνοια συμφιλιωμένοι με θανάτους στη χώρα ή ότι πίστευα πως ήταν αποδεκτό να τον αφήσουμε να θερίσει».

Αναφορικά με το σκάνδαλο 'partygate' είπε ότι συνεχίζει να μετανιώνει για αυτά που συνέβησαν στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Πρόσθεσε όμως: «Η εκδοχή των γεγονότων που έχει εισέλθει στη λαϊκή συνείδηση για το τι υποτίθεται ότι έχει συμβεί στην Ντάουνινγκ Στριτ απέχει ένα εκατομμύριο μίλια από την πραγματικότητα». Συμπλήρωσε ότι οι «δραματικές» περιγραφές του τι γινόταν από μέλη του πρωθυπουργικού γραφείου είναι «απολύτως άτοπες».

Είπε επίσης πως λόγω της διαρρύθμισης του κτιρίου της Ντάουνινγκ Στριτ ήταν «δύσκολο να τηρείται το γράμμα των κανονισμών» κατά της πανδημίας.

Αναφορικά με το ταξίδι του κορυφαίου συμβούλου του, Ντόμινικ Κάμινγκς, στο Ντάραμ και στο Barnard Castle εν μέσω περιορισμών στις μετακινήσεις το Πάσχα του 2020, ο κ. Τζόνσον επιβεβαίωσε μήνυμα της περιόδου που είχε στείλει σε συνεργάτη του πως ο κ. Κάμινγκς έλεγε «ψέματα» όταν επέμενε πως τον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων για αυτό το ταξίδι.

«Αυτό είναι που θυμάμαι», είπε ο Μπόρις Τζόνσον, παραδεχόμενος ότι ήταν «μία κακή στιγμή».

Η υπόθεση εκείνη είχε θεμελιώσει στη συνείδηση των πολιτών την αίσθηση της μη τήρησης των κανόνων από την Ντάουνινγκ Στριτ την περίοδο της πανδημίας.

Η βασική γραμμή των ερωτήσεων προς τον κ. Τζόνσον στη σημερινή κατάθεση αφορούσε το κατά πόσο αποδέχεται ότι καθυστέρησε στη λήψη της απόφασης για το δεύτερο lockdown, που τελικά ήρθε το Νοέμβριο του 2020.

Ισχυρίστηκε ότι η πρόταση για ένα μίνι lockdown νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο, βασιζόταν σε «ασαφείς επιστημονικές συστάσεις». Πρόσθεσε ότι ούτως ή άλλως υπήρχαν σε ισχύ περιφερειακοί περιορισμοί εκείνο φθινόπωρο.

Υπερασπίστηκε επίσης την ενθάρρυνση των πολιτών να αρχίσουν «να τρώνε έξω» μετά από την άρση του πρώτου lockdown, το καλοκαίρι του 2020, λέγοντας ότι δεν του είχε παρουσιαστεί ως μία παράτολμη ιδέα, αλλά ως μια κίνηση αξιοποίησης της προόδου που είχε επιτευχθεί μέχρι τότε στην αντιμετώπιση του ιού.

Η ιδέα ήταν πρωτοβουλία του τότε υπουργού Οικονομικών και νυν πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, ο οποίος θα καταθέσει στην έρευνα τη Δευτέρα.

Ο κ. Τζόνσον για δεύτερη φορά σε δύο ημέρες κόμπιασε και βούρκωσε όταν θέλησε να αντικρούσει το επιχείρημα του δικηγόρου της έρευνας ότι η στάση του έδειξε πως δεν νοιαζόταν για τα δεινά που υπέφεραν οι πολίτες λόγω της πανδημίας.

Για πρώτη φορά δημοσίως, όπως είπε, περιέγραψε την εικόνα στη μονάδα εντατικής θεραπείας που είχε νοσηλευτεί ο ίδιος έχοντας προσβληθεί από την COVID-19. Είπε πως έβλεπε τριγύρω του μεσήλικες ανθρώπους, σαν τον ίδιο. «Κάποιοι από εμάς θα τα καταφέρναμε και κάποιοι όχι. Αλλά γνώριζα από προσωπική εμπειρία τι αποτρόπαια ασθένεια ήταν. Το να λέτε ότι δεν νοιαζόμουν για τα δεινά που υφίσταντο η χώρα πολύ απλά δεν είναι σωστό», αντέτεινε.

Η έρευνα υπό τη βαρόνη Χάλετ δεν θα αποδώσει ευθύνες αλλά θέλει να εξαγάγει διδάγματα από το χειρισμό της πανδημίας.

