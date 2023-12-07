Τουλάχιστον 66 άνθρωποι τραυματίσθηκαν από τη μεγάλη έκρηξη σε αποθήκη εκρηκτικών νωρίς σήμερα το πρωί στις Σεϋχέλλες, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του αρχιπελάγους αυτού του Ινδικού Ωκεανού Γουάβελ Ραμκαλαουάν, ο οποίος δήλωσε «συγκλονισμένος».

WATCH: A huge blast at an explosives depot in Seychelles injured dozens of people and brought down buildings, prompting the country’s “shocked” president to declare a state of emergency. pic.twitter.com/kK65gEf0tb

«Εξήντα έξι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο» μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη Πρόβιντενς στο Μαχέ, δήλωσε ο αρχηγός του κράτους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι Σεϋχέλλες κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την καταστροφή αυτή.

Η έκρηξη συγκλόνισε το νησί την ώρα που σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

A state of emergency has been declared in Seychelles, after a massive explosion at an industrial area on the main island, Mahé, as well as flooding. The blast ripped through the zone, flattening commercial buildings and wrecking nearby housing, leaving a trail of devastation… pic.twitter.com/j756gcWqYr