Σεϋχέλλες: Τουλάχιστον 66 τραυματίες από την έκρηξη σε αποθήκη εκρηκτικών - Δείτε βίντεο

Οι Σεϋχέλλες κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την καταστροφή αυτή

Seychelles Blast

Τουλάχιστον 66 άνθρωποι τραυματίσθηκαν από τη μεγάλη έκρηξη σε αποθήκη εκρηκτικών νωρίς σήμερα το πρωί στις Σεϋχέλλες, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του αρχιπελάγους αυτού του Ινδικού Ωκεανού Γουάβελ Ραμκαλαουάν, ο οποίος δήλωσε «συγκλονισμένος».

«Εξήντα έξι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο» μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη Πρόβιντενς στο Μαχέ, δήλωσε ο αρχηγός του κράτους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι Σεϋχέλλες κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την καταστροφή αυτή.

Η έκρηξη συγκλόνισε το νησί την ώρα που σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

