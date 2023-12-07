Το Ισραήλ θα ανοίξει το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ με τη Γάζα για επιθεωρήσεις φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου, ανακοίνωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Η κίνηση, που πρόκειται να εφαρμοστεί τις επόμενες ημέρες, έχει σκοπό να διευκολύνει την αύξηση του αριθμού των φορτηγών βοήθειας που μπορούν να εισέρχονται στη Γάζα κάθε μέρα.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν και η ευρύτερη διεθνής κοινότητα πιέζουν το Ισραήλ εδώ και εβδομάδες να ανοίξει το Κερέμ Σαλόμ, το κύριο πέρασμα εμπορευμάτων της Γάζας. Μέχρι τώρα, όλη η βοήθεια εισέρχονταν στη Γάζα μέσω της διάβασης Ράφα της Αιγύπτου, η οποία προορίζεται κυρίως για τους πεζούς.

Αν και η απόφαση να ανοίξει το Κερέμ Σαλόμ σε επιθεωρήσεις δεν φτάνει τόσο μακριά όσο θα ήθελε η κυβέρνηση Μπάιντεν, Αμερικανός αξιωματούχος είπε στους Times of Israel ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να πιέζει το Ισραήλ να ανοίξει ξανά το πέρασμα για την είσοδο και την έξοδο φορτηγών βοήθειας.

Τα φορτηγά φτάνουν πρώτα στην αιγυπτιακή παραλιακή πόλη El Arish, από όπου οδηγούνται μέσω της διέλευσης Nitzana του Ισραήλ για να επιθεωρηθούν εκεί από τις ισραηλινές αρχές. Ωστόσο, το Nitzana δεν έχει σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό, οδηγώντας σε επιβράδυνση της διαδικασίας επιθεώρησης και συμφόρηση της βοήθειας σε αυτό και σε άλλα στάδια, γι' αυτό οι ΗΠΑ πίεσαν για τη χρήση του Κερέμ Σαλόμ.

Πηγή: skai.gr

