Μετά τις σφοδρές επικρίσεις των πρώην συνεργατών του, ο Μπόρις Τζόνσον θα αναγκασθεί σήμερα να απαντήσει σε δύσκολες ερωτήσεις της επιτροπής που διεξάγει την δημόσια έρευνα για την διαχείριση πανδημίας της Covid-19.

Από την έναρξη των ακροάσεων τον Ιούνιο, οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, ανάμεσά τους πλήθος πολιτικών συμβούλων και επιστημόνων, περιέγραψαν έναν πρωθυπουργό πελαγωμένο, αναποφάσιστο, αδιάφορο για τα θύματα που προκαλούσε η πανδημία και μία χαώδη και κατακερματισμένη κυβέρνηση.

Χρειάσθηκε υπερβολικά πολύς χρόνος στον Μπόρις Τζόνσον για να επιβάλει το πρώτο lockdown στο τέλος του Μαρτίου 2020. Είχε κατανοήσει τις διαστάσεις της επιδημίας; Κατανοούσε τα επιστημονικά δεδομένα; Ηταν αδιάφορος για τα θύματα και κυρίως για τους ηλικιωμένους;

Ο Μπόρις Τζόνσον δεν είχε τις ικανότητες για να ηγηθεί της χώρας στην πανδημία...η σοβαρότητα της κρίσης απαιτούσε σθεναρή, συστηματική ηγεσία την οποία ο τότε πρωθυπουργός δεν ήταν σε θέση να προσφέρει, κατέθεσε στο τέλος του Οκτωβρίου ο Λι Κέιν, πρώην επικεφαλής επικοινωνίας της Ντάουνινγκ Στριτ εξηγώντας ότι ο Μπόρις Τζόνσον ανέβαλλε την λήψη αποφάσεων και άλλαζε διαρκώς γνώμη, ανάλογα με το πρόσωπο που ήταν το τελευταίο που του είχε μιλήσει.

Ανετος ομιλητής, ο Μπόρις Τζόνσον χρησιμοποιεί το χιούμορ για να πετάει την μπάλα στην εξέδρα και αποφεύγει να απαντά με σαφήνεια και ακρίβεια. Σήμερα θα πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να πείσει κατά την διάρκεια της κατάθεσής του ότι στις αρχές του 2020 ήταν ο άνθρωπος που είχε την κατάσταση υπό έλεγχο.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει προετοιμάσει προσεκτικά την υπεράσπισή του, διάβασε 6.000 σελίδες εγγράφων και κλείστηκε επί ώρες μαζί με τους δικηγόρους του, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times που αποκάλυψε τους άξονες της κατάθεσής του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Μπόρις Τζόνσον θα ζητήσει ανεπιφύλακτα συγγνώμη, θα παραδεχθεί ότι διέπραξε λάθη, υποτιμώντας στην αρχή τους κινδύνους που προέρχονταν από τον ιό. «Είχα την βάσιμη ελπίδα ότι τα πράγματα θα πήγαιναν καλά», θα πει εξηγώντας ότι κατά το παρελθόν άλλες υγειονομικές απειλές αποδείχθηκαν τελικά λιγότερο σοβαρές από ό,τι αρχικά είχε θεωρηθεί.

Ο ίδιος ο Τζόνσον κινδύνεψε να πεθάνει από την Covid τον Απρίλιο 2020.

Στις 23 Μαρτίου 2020 επιβλήθηκε το πρώτο lockdown στους Βρετανούς. Ακολούθησαν και άλλα. Τα παράνομα πάρτι στην Ντάουνιγνκ Στριτ την περίοδο αυτή προκάλεσαν σκάνδαλο και συνέβαλαν στην πτώση του Μπόρις Τζόνσον που αναγκάσθηκε να παραιτηθεί τον Ιούλιο 2022.

Αλλά ο Μπόρις Τζόνσον θα επιμείνει στην κατάθεσή του ότι η κυβέρνηση «έλαβε τις σωστές αποφάσεις στην κατάλληλη στιγμή», σώζοντας δεκάδες ή και εκατοντάδες ζωές. Θα δώσει επίσης έμφαση στην εκκίνηση του προγράμματος εμβολιασμού στις αρχές του 2021, νωρίτερα από πολλές χώρες.

Η επιδημία της Covid σκότωσε περισσότερους από 232.000 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ενώπιον της επιτροπής, που έχει λάβει δεκάδες χιλιάδες μηνύματα WhatsApp και έγγραφα, ορισμένοι πρώην συνεργάτες του Μπόρις Τζόνσον έχουν περιγράψει έναν ευμετάβλητο, ασυνεπή άνθρωπο που, σύμφωνα με τον τότε υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ, αποφάσισε υπερβολικά αργά την επιβολή lockdown.

«Είναι ανίκανος να κυβερνήσει», έγραφε σε μηνύματα στο WhatsApp ο γενικός γραμματέας της Ντάουνινγκ Στριτ Σάιμον Κέις, ο κορυφαίος δημόσιος λειτουργός της χώρας. «Αλλάζει στρατηγική κατεύθυνση κάθε μέρα».

Ο Μάρτιν Ρέινολντς, πρώην ιδιαίτερος γραμματέας του Μπόρις Τζόνσον, περιέγραψε επίσης μία δυσλειτουργική και ματσιστική κουλτούρα εντός του επιτελείου της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να απορρίψει κατηγορηματικά τις κατηγορίες του πρώην διευθυντή του γραφείου του Ντόμινικ Κάμινγκς, ο οποίος έχει καταθέσει ότι κατά τις πρώτες ημέρες της πανδημίας ο βρετανός πρωθυπουργός «ήταν αλλού» διότι δούλευε ένα βιβλίο για τον Σαίξπηρ.

ΕΚ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.