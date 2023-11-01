Μπόρις Τζόνσον: Ρωτούσε αν μπορεί να «σκοτώσει» Covid-19 με πιστολάκι μαλλιών

Ο Μπόρις Τζόνσον είχε ρωτήσει δύο εξέχοντες επιστήμονες, συμβούλους της βρετανικής κυβέρνησης, αν θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στη μύτη ένα… πιστολάκι για τα μαλλιά για να «σκοτώνει» τον κορονοϊό SARS-CoV-2 που προκαλεί την Covid-19, υποστηρίζει ο πρώην ειδικός σύμβουλός του.

Στη γραπτή κατάθεσή του, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της δημόσιας έρευνας για τη διαχείριση της πανδημίας, ο Ντόμινικ Κάμινγκς υποστηρίζει ότι τον Μάρτιο του 2020 ο τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας μοιράστηκε με άλλους «ένα βίντεο ενός τύπου που χρησιμοποιούσε ένα ειδικό πιστολάκι στη μύτη του για να σκοτώνει την Covid και ρώτησε τον επιστημονικό σύμβουλο της κυβέρνησης Πάτρικ Βάλανς και τον αρχίατρο Κρις Γουίτι τι άποψη είχαν για αυτό».

Το εν λόγω βίντεο δεν είναι πλέον διαθέσιμο στο διαδίκτυο γιατί το κατέβασε η πλατφόρμα YouTube.

Ο Κάμινγκς περιέγραψε τον Μπόρις Τζόνσον ως «εξαιρετικά απρόσεκτο» εκείνη την περίοδο, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε εξαιτίας του διαζυγίου του που όδευε προς την οριστικοποίηση. «Η νυν σύντροφός του ήθελε να οριστικοποιήσει την ανακοίνωση του αρραβώνα τους» και ο ίδιος «έλεγε ότι ήθελε να δουλέψει το βιβλίο του για τον Σαίξπηρ», το οποίο ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει.

Η δημοσιοποίηση αυτής της κατάθεσης έρχεται μία ημέρα μετά την εξαιρετικά δυσάρεστη για τον Τζόνσον μαρτυρία άλλων συμβούλων του για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την πανδημία.

Όπως υποστήριξαν, «τα γεγονότα τον είχαν ξεπεράσει» και δεν ενδιαφερόταν σχεδόν καθόλου για τα θύματα, μολονότι η χώρα είχε πληγεί πολύ σοβαρά, έχοντας 230.000 νεκρούς.

Σήμερα, μία ανώτερη δημόσια λειτουργός, η Χέλεν ΜακΝαμάρα, η οποία λέει ότι έγινε στόχος «βίαιων και μισογυνικών» μηνυμάτων εκ μέρους του Ντόμινικ Κάμινγκς, κατήγγειλε το «τοξικό» κλίμα που είχε δημιουργήσει στην Ντάουνινγκ Στριτ ο τότε σύμβουλος του Τζόνσον. Ο ίδιος ο Κάμινγκς βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου επειδή έκανε ταξίδια εν μέσω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, όμως ο Τζόνσον τον στήριξε και τον κράτησε στη θέση του παρά τις καταγγελίες σε βάρος του.

Ο Τζόνσον παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία τον Ιούλιο του 2022, λόγω των αλλεπάλληλων σκανδάλων που είχαν δει το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα και πολλά από αυτά σχετίζονταν με την παραβίαση των υγειονομικών κανονισμών για την πανδημία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

