«Όχι» για τα Γλυπτά από τον Κάμερον, αλλά «ισχυρή» η σχέση Ηνωμένου Βασιλείου -Ελλάδας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στη θέση της βρετανικής κυβέρνησης για τα Γλυπτά του Παρθενώνα παρέπεμψε ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον, επισημαίνοντας όμως παράλληλα ότι η σχέση με την Ελλάδα είναι ευρεία και ισχυρή.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Βουλής των Λόρδων με ερωτήσεις προς τον νέο υπουργό Εξωτερικών την Τρίτη, ο λόρδος Κάμερον δέχθηκε ερώτηση με αφορμή τη διπλωματική διαμάχη που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα, μετά από την ξαφνική ακύρωση της συνάντησης των πρωθυπουργών των δύο χωρών από τον Ρίσι Σούνακ.

Το ερώτημα έθεσε ο λόρδος Ντομπς, μέλος της οργάνωσης υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών Parthenon Project και γνωστός ως συγγραφέας της τριλογίας House of Cards.

Όπως είπε ο 75χρονος συγγραφέας που εκπροσωπεί στη Βουλή των Λόρδων το Συντηρητικό Κόμμα, «στον πραγματικά άθλιο κόσμο μας» θα ήταν σωστό η Βρετανία να τείνει χείρα φιλίας και να χρησιμοποιήσει την ήπια δύναμη που διαθέτει ώστε «να ξανασφυρηλατήσει και να ενισχύσει» τις σχέσεις της με τον παλιό φίλο που συνιστά η Ελλάδα.

Ο λόρδος Κάμερον απάντησε: «Δεν συμφωνώ μαζί του σε όσα λέει για τα Ελγίνεια Μάρμαρα. Η κυβέρνηση έχει μία πολύ ξεκάθαρη θέση επ' αυτού, έχει διατυπωθεί».

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών συμπλήρωσε όμως: «Συνάντησα τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών ενώ ήμουν στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ και είχαμε μία σπουδαία συνάντηση για όλες τις άλλες πτυχές της σχέσης μας, όπου είμαστε ισχυροί φίλοι, σύμμαχοι και εταίροι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.