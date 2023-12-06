Αρχίζει η κατάθεση του Μπόρις Τζόνσον για τον χειρισμό της πανδημίας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Αρχίζει σήμερα στο Λονδίνο (10πμ τοπική) η πολυαναμενόμενη κατάθεση του πρώην πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για το χειρισμό της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η κατάθεση δίνεται ενώπιον της ανεξάρτητης επιτροπής υπό τη βαρόνη Χάλετ, η οποία ερευνά διάφορα στάδια της βρετανικής αντίδρασης στην COVID-19, όχι για απόδοση ευθυνών αλλά για εξαγωγή διαταγμάτων.
Η κατάθεση του τότε πρωθυπουργού θα διαρκέσει δύο ημέρες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και ανθρώπους τοης περιβάλλοντός του, ο κ. Τζόνσον αναμένεται να απολογηθεί για κυβερνητικά σφάλματα εκείνη την περίοδο, αλλά και να υποστηρίξει ότι πήρε σωστές αποφάσεις για καίρια θέματα, σώζοντας εν τέλει χιλιάδες ζωές.
Ο Μπόρις Τζόνσον έχει ήδη δεχθεί κριτική από άλλους μάρτυρες στην έρευνα. Για παράδειγμα ο επικεφαλής επικοινωνίας του πρωθυπουργικού γραφείου εκείνη την περίοδο, Λι Κέιν είπε πως η πανδημία «ήταν η λάθος κρίση» για τις ικανότητες του αφεντικού του.
Ο τότε επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης σερ Πάτρικ Βάλανς επανέλαβε σημειώσεις του ημερολογίου του που επισήμαιναν με απόγνωση την «αναποφασιστικότητα» του Μπόρις Τζόνσον, ενώ ο πρώην επικεφαλής σύμβουλος Ντόμινικ Κάμινγκς επέκρινε τη γενικότερη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού υπό τον κ. Τζόνσον.
- Γάζα: Αναζητούν «ασφαλείς ζώνες» 600.000 άμαχοι μετά την νέα εντολή να εγκαταλείψουν το νότο - «Δεν έχουν πού να πάνε», λέει ο ΟΗΕ
- Mackenzie Phillips: Σοκάρει η αιμομικτική σχέση της ηθοποιού με τον πατέρα της - Όλα ξεκίνησαν όταν τη βίασε!
- ΗΠΑ: Οι εκατοντάδες εργαζόμενοι της Washington Post θα απεργήσουν για μία ημέρα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.