Αρχίζει η κατάθεση του Μπόρις Τζόνσον για τον χειρισμό της πανδημίας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αρχίζει σήμερα στο Λονδίνο (10πμ τοπική) η πολυαναμενόμενη κατάθεση του πρώην πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για το χειρισμό της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η κατάθεση δίνεται ενώπιον της ανεξάρτητης επιτροπής υπό τη βαρόνη Χάλετ, η οποία ερευνά διάφορα στάδια της βρετανικής αντίδρασης στην COVID-19, όχι για απόδοση ευθυνών αλλά για εξαγωγή διαταγμάτων.

Η κατάθεση του τότε πρωθυπουργού θα διαρκέσει δύο ημέρες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και ανθρώπους τοης περιβάλλοντός του, ο κ. Τζόνσον αναμένεται να απολογηθεί για κυβερνητικά σφάλματα εκείνη την περίοδο, αλλά και να υποστηρίξει ότι πήρε σωστές αποφάσεις για καίρια θέματα, σώζοντας εν τέλει χιλιάδες ζωές.

Ο Μπόρις Τζόνσον έχει ήδη δεχθεί κριτική από άλλους μάρτυρες στην έρευνα. Για παράδειγμα ο επικεφαλής επικοινωνίας του πρωθυπουργικού γραφείου εκείνη την περίοδο, Λι Κέιν είπε πως η πανδημία «ήταν η λάθος κρίση» για τις ικανότητες του αφεντικού του.

Ο τότε επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης σερ Πάτρικ Βάλανς επανέλαβε σημειώσεις του ημερολογίου του που επισήμαιναν με απόγνωση την «αναποφασιστικότητα» του Μπόρις Τζόνσον, ενώ ο πρώην επικεφαλής σύμβουλος Ντόμινικ Κάμινγκς επέκρινε τη γενικότερη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού υπό τον κ. Τζόνσον.

