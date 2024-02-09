Η Sophie Grégoire Trudeau διατηρούσε σχέση με έναν παιδοχειρουργό αρκετούς μήνες πριν ανακοινωθεί ο χωρισμός της από τον Καναδό πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό.

Το πρώην πλέον ζευγάρι αποκάλυψε στις 2 Αυγούστου 2023 ότι χώρισε μετά από 18 χρόνια γάμου και τρία παιδιά. Οι λόγοι του χωρισμού τους δεν έγιναν γνωστοί, ωστόσο το ζευγάρι δήλωσε τότε ότι ο χωρισμός ήρθε μετά από «πολλές και δύσκολες συζητήσεις».

Ωστόσο, έκτοτε αναφέρθηκε από τα καναδικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της «The National Post», ότι όταν ανακοινώθηκε η απόφασή τους να χωρίσουν, η Sophie είχε ήδη ξεκινήσει σχέση με τον παιδοχειρουργό Dr. Marcos Bettolli, με έδρα την Οτάβα.

Σε αίτηση διαζυγίου που κατατέθηκε στις 26 Απριλίου 2023, η πρώην σύζυγος του γιατρού, Ana Remonda, ισχυρίστηκε ότι ο παιδοχειρουργός είχε σχέση με ένα άτομο «υψηλού προφίλ, που προσελκύει σημαντική προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης και παρουσιάζει σημαντικά ζητήματα ασφαλείας».

Το πρόσωπο δεν κατονομάζεται στα δικαστικά έγγραφα, αλλά η «National Post» ανέφερε ότι επιβεβαιώθηκε ο ισχυρισμός της Ana Remonda ότι πρόκειται για την πρώην σύζυγο του Τζάστιν Τριντό.

Ο Dr. Marcos Bettolli, 48 ετών, εργάζεται στο Νοσοκομείο Παίδων του Ανατολικού Οντάριο (CHEO) και διδάσκει επίσης στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Οτάβα.

Ολοκλήρωσε τις ιατρικές του σπουδές στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα της Αργεντινής, σύμφωνα με το βιογραφικό του στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου της Οτάβα.

Ο γιατρός μετακόμισε στον Καναδά το 2004 προτού γίνει υπεύθυνος για το προπτυχιακό πρόγραμμα παιδοχειρουργικής στο πανεπιστήμιο το 2010. Το 2014, προήχθη σε αναπληρωτή καθηγητή και απέκτησε τη διάκρισή του ως μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Χειρουργών του Καναδά (FRCSC).

Sophie Trudeau 'moved on with a pediatric surgeon' months before her separation from Canadian PM Justin was announced https://t.co/Zu3C4I0Ae3 pic.twitter.com/b2ViQM7bKs — Daily Mail US (@DailyMail) February 9, 2024

Η πρώην σύζυγός του, η οποία δεν εργάζεται, φέρεται να δήλωσε στην αίτηση διαζυγίου της ότι δεν παίρνει καμία θέση για την προσωπική ζωή του πρώην συντρόφου της.

Ωστόσο, επέμεινε ότι η νέα σχέση είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν ανησυχίες για την ασφάλεια, «ως προς την έκθεση των παιδιών όσο βρίσκονται υπό τη φροντίδα του πατέρα τους» και ζήτησε δικαστική απόφαση «για να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα και η προστασία των δύο παιδιών τους». Αλλά ο Dr Bettolli φέρεται να επέμεινε ότι η στάση της πρώην συζύγου του απέναντι στη σχέση του με τη Sophie «δεν είναι προς το συμφέρον των παιδιών».

Φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η πρώην σύζυγός του απείλησε να επιστρέψει στην Αργεντινή, όπου γεννήθηκαν και οι δύο, αν αποκαλυφθεί η νέα σχέση. Το ζευγάρι χώρισε τον Ιανουάριο του 2020 μετά από 22 χρόνια γάμου.

Το ρεπορτάζ της «National Post» τον Οκτώβριο ξεκαθάρισε ότι κανένας από τους ισχυρισμούς στην αίτηση διαζυγίου δεν έχει αποδειχθεί στο δικαστήριο και ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.