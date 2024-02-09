Συρία: Η αντιαεροπορική άμυνα αποκρίθηκε σε επίθεση κοντά στη Δαμασκό

Η αντιαεροπορική άμυνα του συριακού στρατού αποκρίθηκε σήμερα σε επίθεση κοντά στη Δαμασκό, μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ.

Τα συριακά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετώπισαν "εχθρικά αντικείμενα κοντά στη Δαμασκό", ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η προέλευση της επίθεσης δεν είναι γνωστή προς το παρόν, όμως το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Συρία από το 2011 όταν ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη γειτονική χώρα.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν πολλαπλασιαστεί από την έναρξη, τον Οκτώβριο, του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, θέτοντας ουσιαστικά στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν, σύμμαχο της κυβέρνησης του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το Ισραήλ σπάνια σχολιάζει τα πλήγματα αλλά έχει πει κατ' επανάληψη πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να επεκτείνει την παρουσία του στη Συρία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο στρατός των ΗΠΑ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ και στη Συρία εναντίον περισσότερων από 85 στόχων που συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και των πολιτοφυλακών που υποστηρίζουν, σε αντίποινα για μια επίθεση στην Ιορδανία τον Ιανουάριο που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες.

Από τον Δεκέμβριο, ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει τουλάχιστον έξι Φρουρούς της Επανάστασης, περιλαμβανομένου ενός υψηλόβαθμου στρατηγού των υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι Φρουροί έχουν υποστεί ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματά τους στη Συρία αφότου έφθασαν εκεί πριν από μια δεκαετία για να βοηθήσουν τον Μπασάρ αλ Άσαντ στον συριακό πόλεμο.

Ενημερωμένες πηγές δήλωσαν στο Reuters πως οι Φρουροί απέσυραν ορισμένους από τους υψηλόβαθμους αξιωματικούς τους ως αποτέλεσμα. Ο πρεσβευτής του Ιράν στη Συρία δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως το Ιράν παραμένει "παρόν" στη Συρία. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται σήμερα στον Λίβανο και στη συνέχεια στη Δαμασκό στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για συναντήσεις με ανώτατους αξιωματούχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

