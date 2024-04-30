«Mufasa: The Lion King»: Τον Δεκέμβριο η πρεμιέρα της ταινίας

To prequel της live-action ταινίας «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο του 2024.
Ο Μπάρι Τζέκινς, σκηνοθέτης των ταινιών «Moonlight» και «The Underground Railroad» θα σκηνοθετήσει την ταινία «Mufasa: The Lion King», το τρέιλερ της οποίας κυκλοφόρησε.
Ο βραβευμένος συνθέτης Λιν – Μάνουελ Μιράντα γράφει τα τραγούδια της ταινίας και είναι παραγωγός του σάουντρακ.
Τριάντα χρόνια μετά το ντεμπούτο της πρώτης ταινίας κινουμένων σχεδίων «Lion King», η Disney ανατρέχει στην ιστορία του Μουφάσα.
Προτού χαθεί με τη συνωμοσία του αδερφού του Σκαρ με σκοπό να πάρει τον θρόνο, ο Μουφάσα ήταν ο βασιλιάς στην αφρικανική σαβάνα και πατέρας του Σίμπα.
Η νέα ταινία επικεντρώνεται στην παιδική ηλικία του βασιλιά και ιδιαίτερα στην ανατροφή του δίπλα στον Σκαρ. Ο σοφός Ραφίκι αφηγείται στην κόρη του Σίμπα και της Νάλα, Κιάρα, την ιστορία του παππού της.
Ο Άαρον Πιερ θα είναι ο Μουφάσα, ο Τζον Κάνι δανείζει τη φωνή του στον Ραφίκι, ο Σεθ Ρόγκεν είναι ο Πούμπαα, ο Ντόναλντ Γκλόβερ ο Σίμπα. Η Beyoncé πρόκειται να επιστρέψει ως Νάλα με την κόρη της Μπλου Άιβι Κάρτερ να εντάσσεται στο καστ ως Κιάρα.
