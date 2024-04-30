Λογαριασμός
Βγάζει στη… σέντρα τον Μπολτάουζερ ο Ερυθρός Αστέρας: «Είχε κλέψει και συνέχιζαν να τον ορίζουν σε παιχνίδια»

Η ομάδα του Βελιγραδίου δημοσίευσε έγγραφο του εισαγγελέα που επιβεβαιώνει πως ο Σλοβένος διαιτητής έκλεψε ένα άρωμα

Στα άκρα είναι αποφασισμένος να φτάσει ο Ερυθρός Αστέρας την υπόθεση Ματέι Μπολτάουζερ.

Η ομάδα του Βελιγραδίου δημοσίευσε έγγραφο του εισαγγελέα που επιβεβαιώνει πως ο Σλοβένος διαιτητής έκλεψε ένα άρωμα (Tom Ford, αξίας 220 ευρώ) από το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου στις 6 Δεκεμβρίου, μια μέρα πριν διευθύνει το παιχνίδι Παρτιζάν-Μονακό για την Ευρωλίγκα.

Ο Ερυθρός Αστέρας διερωτάται ποιος μεσολάβησε ώστε να αφεθεί ελεύθερος, ενώ εκφράζει την απορία για το πώς η συγκεκριμένη υπόθεση έμεινε στο συρτάρι και ο συγκεκριμένος διαιτητής συνέχισε να ορίζεται τόσο σε αγώνες της Ευρωλίγκας όσο και σε αυτούς της Αδριατικής Λίγκας.

Προχθές, ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα, Νεμπόισα Τσόβιτς, είχε δηλώσει: «Αυτός ο άνθρωπος δεν έκλεψε μόνο αρώματα. Ζητάμε να μη διευθύνει ποτέ ξανά, υπάρχουν αποδείξεις. Να μείνει μακριά από τους αγώνες του Ερυθρού Αστέρα. Ποιος απέκρυψε ότι συνελήφθη στις 6 Δεκεμβρίου και γιατί κρατήθηκε μυστικό;».

