Για την είσοδο στο Hall of Fame της FIBA ο Πέτζα Στογιάκοβιτς και ο Σάτο

Στο... Πάνθεον της FIBA και του μπασκετικού κόσμου θα μπει σύντομα ο Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς!

Όπως ανακοίνωσε η κορυφαία λίγκα του πλανήτη, ο «Πέτζα» συμπεριλήφθηκε στην τάξη του 2024 με τους αθλητές που θα εισαχθούν στο φημισμένο Hall of Fame της FIBA, εκεί όπου βρίσκονται μόνο οι θρύλοι του αθλήματος!

Μια τεράστια και τιμητική διάκριση για τον Σερβοέλληνα άλλοτε super star του ΠΑΟΚ , αλλά και του ΝΒΑ, όπου μεσουρανούσε στα μαγικά παρκέ της λίγκας από το 1998 μέχρι και το 2011!

Μάλιστα, στην τελευταία του επαγγελματική χρονιά, κατέκτησε και το δαχτυλίδι του πρωταθλητή στο πλευρό του Ντιρκ Νοβίτσκι (2011), ενώ, συνολικά στην πλούσια καριέρα του αναδείχθηκε και τρεις φορές All Star (2002-04). Παράλληλα, είχε κερδίσει και δύο φορές τον διαγωνισμό τριπόντων και μάλιστα σε διαδοχικές χρονιές (2002-03)!

Συνολικά, στα 13 χρόνια που αγωνίστηκε στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Κινγκς, Πέισερς, Χόρνετς, Ράπτορς και Μάβερικς, μέτρησε 804 συμμετοχές στη regular season με 17 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ κατά μέσο όρο.

Πέραν από τον Στογιάκοβιτς, στη φετινή τάξη των εισαχθέντων, στην τελετή η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, θα συμπεριληφθεί και ο θρύλος των Ιντιάνα Πέισερς και μέγα σκόρερ, Ρέτζι Μίλερ!

Τέλος, στο φετινό Hall of Fame της FIBA θα ενταχθεί και ο άλλοτε σέντερ του Παναθηναϊκού, Ρομέιν Σάτο, ο οποίος το 2011 είχε πανηγυρίσει την Ευρωλίγκα με τους «πράσινους», ενώ την ίδια χρονιά κατέκτησε και το πρωτάθλημα!

Το 2012, στην τελευταία του χρονιά με το «τριφύλλι» στο στήθος, ο Σάτο πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδας.



