Τέσσερα τρακτέρ έφτασαν σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Αιώνιας Πόλης, όπως είχε ανακοινωθεί χθες, Πέμπτη, το βράδυ, και διέσχισαν κεντρικούς δρόμους κοντά στο Κολοσσαίο, τον σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι και τον χώρο του πρώην ρωμαϊκού σταδίου Τσίρκο Μάσιμο.

Πρόκειται για συμβολική διαμαρτυρία, αλλά και για σαφές αίτημα προς την κυβέρνηση της Ρώμης, να αρχίσει διάλογο με τους διαδηλωτές.

Σήμερα το βράδυ θα οργανωθεί κινητοποίηση, πάντα με τρακτέρ, στον περιφερειακό δρόμο γύρω από την Αιώνια Πόλη. Όπως υπογραμμίζουν οι αγρότες, καταβάλλεται προσπάθεια με στόχο να μπορέσει να περιοριστεί, όσο γίνεται περισσότερο, η ταλαιπωρία των πολιτών.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές θέλουν να διαπιστώσουν αν η κυβέρνηση Μελόνι θέλει να ικανοποιήσει μέρος των αιτημάτων τους, αρχίζοντας από φοροαπαλλαγές για τους αγρότες με χαμηλότερα εισοδήματα.

Απόψε, τέλος, το ιταλικό «κίνημα των τρακτέρ» ζητά να μπορέσει να πραγματοποιήσει παρέμβαση στο Φεστιβάλ Ιταλικού Τραγουδιού του Σανρέμο. Δεν έχει γίνει σαφές έως τώρα, αν οι αγρότες θα πάρουν τον λόγο κατά την διάρκεια της εκπομπής της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai ή αν θα τους επιτραπεί μόνο να παραδώσουν ένα κείμενο για να διαβαστεί από τους παρουσιαστές. Οι διαδηλωτές ζητούν με έμφαση να μιλήσουν αδιαμεσολάβητα στο ιταλικό τηλεοπτικό κοινό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

