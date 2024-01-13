Τον επί χρόνια σύντροφό της και τηλεοπτικό παρουσιαστή Κλαρκ Γκέιφορντ, παντρεύτηκε σήμερα σε ιδιωτική τελετή η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν, ενώ ο γάμος του ζευγαριού είχε ματαιωθεί στη διάρκεια των αυστηρών μέτρων που είχε λάβει η ίδια στη χώρα για την αναχαίτιση της πανδημίας της COVID-19.

Ο γάμος της έγινε στο Χόουκς Μπέι στο Craggy Range Winery στην ανατολική ακτή του Βορείου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας, περίπου 310 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Ουέλινγκτον, σύμφωνα με email εκπροσώπου της.

Οι επίσημες φωτογραφίες από τον γάμο τους δείχνουν την Άρντερν με λευκό νυφικό να χαμογελάει δίπλα στον Γκέιφορντ που φορά μαύρο κοστούμι.

Στην γαμήλια τελετή είχαν προσκληθεί περίπου 50 ως 75 άνθρωποι, σύμφωνα με τον ιστότοπο Stuff. Μεταξύ των προσκεκλημένων βρισκόταν ο διάδοχος της Άρντερν στον πρωθυπουργικό θώκο, ο Κρις Χίπκινς, ο οποίος είναι τώρα ηγέτης της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την New Zealand Herald.

Η 43χρονη Άρντερν και ο 47χρονος Γκέιφορντ είχαν αρραβωνιαστεί τον Μάιο του 2019 και επρόκειτο να παντρευτούν στις αρχές του 2022, αλλά η τελετή ακυρώθηκε λόγω της προσέγγισής της «πάμε σκληρά, πάμε νωρίς» για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η οποία επέτρεψε η Νέα Ζηλανδία να κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα τους θανάτους από τον νέο κορονοϊό.

Η Άρντερν διετέλεσε πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας από το 2017 ως τον περσινό Ιανουάριο και ήταν η μια από τις μόλις δύο γυναίκες παγκοσμίως που έκαναν παιδί ενώ βρισκόντουσαν στην ηγεσία χώρας. Είχε πάρει μαζί της την κόρη της σε σύνοδο του ΟΗΕ.

Στην τελευταία ομιλία της στο κοινοβούλιο, η Άρντερν είπε στον Γκέιφορντ: "Ας παντρευτούμε επιτέλους." Η κόρη του ζεύγους είναι τώρα πέντε ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

