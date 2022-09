Καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Ίαν στη Φλόριντα - Φόβοι για νεκρούς, πάνω από 2,5 εκατ. πολίτες παγιδευμένοι χωρίς ρεύμα

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα του ισχυρότατου τυφώνα Ίαν από την Φλόριντα, όπου οι αρχές κάνουν εκτιμήσεις μέχρι και για τριψήφιο αριθμό θυμάτων.

Στην περιοχή Lee County συγκεκριμένα «υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που περιμένουν να διασωθούν», δήλωσε ο σερίφης Καρμίν Μαρσένο στην αμερικανική τηλεόραση.

#BREAKING: Sheriff says on @GMA the number of fatalities are in the “hundreds” in #LeeCounty, where #FortMyers is located, after #HurricaneIan causes catastrophic damage