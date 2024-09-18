Πολλά είναι τα ερωτήματα για το μέλλον της σύγκρουσης ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ την ώρα που εντείνονται οι φόβοι για κλιμάκωση των εχθροπραξιών μετά τα περιστατικά των τελευταίων δύο ημερών.

Μια μέρα μετά τον τραυματισμό χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον Λίβανο όταν εξερράγησαν βομβητές που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, ένα νέο περιστατικό ταυτόχρονων εκρήξεων συσκευών επικοινωνίας έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των εχθροπραξιών ανάμεσα στη μαχητική οργάνωση και το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ, το οποίο από την πλευρά του τηρεί σιγή ιχθύος για τις επιθέσεις.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν λίγο αφότου το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε την επέκταση των στόχων του πολέμου, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η επιστροφή δεκάδων χιλιάδων Ισραηλινών στον βορρά που εγκαταλείψει την περιοχή λόγω των πληγμάτων από τη Χεζμπολάχ.

Η απόφαση, όπως εξηγούν αναλυτές, δίνει δυνητικά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ένα casus belli εάν αποφασίσει να εξαπολύσει χερσαία εισβολή στον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, κι ενώ εγείρονται φόβοι για τα αντίποινα της Χεζμπολάχ και την κλιμάκωση των συγκρούσεων χωρίς παράλληλα να μπορεί να εκτιμηθεί και η εμπλοκή του Ιράν, Ισραηλινοί και Δυτικοί αναλυτές παραμένουν διχασμένοι για τον σκοπό της επίθεσης του Ισραήλ και εάν το κίνητρό της έγκειται σε έναν βραχυπρόθεσμο οπορτουνισμό ή σε μία μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Ακόμη και τα ισραηλινά μέσα απηύθυναν τα ίδια ερωτήματα προς το αναγνωστικό κοινό τους: Ποιος είναι ο σκοπός ενός τέτοιου πολέμου εναντίον της Χεζμπολάχ; Ποιοι είναι οι επιτεύξιμοι στόχοι; Θα είναι δυνατόν να αποκατασταθεί η ειρήνη στα βόρεια σύνορα και να απομακρυνθούν οι μαχητές της οργάνωσης μακριά από τα σύνορα;».

Αυτά είναι ερωτήματα που η κυβέρνηση «θα πρέπει να θέσει στον εαυτό της και σύντομα», έγραψε αρθρογράφος του ισραηλινού ιστότοπου Ynet. «Αυτή η ενέργεια που αποδίδεται στο Ισραήλ δεν θα οδηγήσει τη Χεζμπολάχ να σταματήσει την επιθετική της δραστηριότητα εναντίον των βόρειων οικισμών, αλλά σε κλιμάκωση», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ έχει μια μακρά ιστορία διεξαγωγής απομακρυσμένων επιχειρήσεων σε χώρες που θεωρεί εχθρικές και σπάνια σχολιάζει ή αποδέχεται την ευθύνη για τέτοιες ενέργειες. Οι εκρήξεις της Τρίτης και της Τετάρτης ωστόσο αιφνιδίασαν τους περισσότερους πολιτικούς παρατηρητές.

Ο καθηγητής Eyal Zisser, ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ και ειδικός σε θέματα Λιβάνου και αραβο-ισραηλινών σχέσεων, είπε ότι δεν μπορεί να διακρίνει πώς οι συγκεκριμένες επιθέσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον στόχο της επιστροφής των κατοίκων του βορρά στα σπίτια τους.

Και η Jerusalem Post διερωτάται σε άρθρο της πώς θα επιστρέψουν οι Ισραηλινοί στα σπίτια τους αφού η Χεζμπολάχ θα ανταποδώσει και ο βορράς θα υποστεί τις συνέπειες. « Σε όποιον επινόησε τη χθεσινή επίθεση, καλή δουλειά – αλλά να έχετε πάντα κατά νου ότι οι ευρύτερες επιπτώσεις είναι αναπόφευκτες» γράφει.

Στο ίδιο κλίμα και οι New York Τimes που γράφουν ότι ενώ η επίθεση έπληξε το γόητρο της Χεζμπολάχ, αλλά και πολλά από τα μέλη της, είναι απίθανο να αλλάξει τη στρατιωτική ισορροπία κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου. Σημειώνει, μάλιστα, ότι μία μέρα μετά την πρώτη επίθεση, η Χεζμπολάχ και ο ισραηλινός στρατός παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο ίδιο μοτίβο, ανταλλάσσοντας πυρά την Τετάρτη στον ίδιο ρυθμό από την αρχή της σύγκρουσης τον Οκτώβριο.

Αναλυτές αναφέρουν ότι αν και οι επιθέσεις εντυπωσίασαν πολλούς Ισραηλινούς, ορισμένοι από τους οποίους είχαν επικρίνει την κυβέρνησή τους ότι απέτυχε να σταματήσει τα πλήγματα της Χεζμπολάχ, το βασικό επιχείρημα της κριτικής τους παραμένει: η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να είναι εδραιωμένη στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, εμποδίζοντας δεκάδες χιλιάδες κατοίκους του βόρειου Ισραήλ να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Πρόκειται για ένα εκπληκτικό τακτικό γεγονός», δήλωσε η Miri Eisin, συνεργάτης στο Διεθνές Ινστιτούτο για την Αντιτρομοκρατία, έναν ερευνητικό οργανισμό με έδρα το Ισραήλ.

«Αλλά ούτε ένας μαχητής της Χεζμπολάχ δεν πρόκειται να μετακινηθεί εξαιτίας αυτού», πρόσθεσε. «Το να έχεις εκπληκτικές ικανότητες δεν είναι στρατηγική».

Γιατί τώρα;

Δεν ήταν σαφές γιατί το Ισραήλ επέλεξε να πραγματοποιήσει την επίθεση σε αυτή τη χρονική στιγμή και εάν επρόκειτο για μια ευκαιριακή επιχείρηση ή είχε στρατηγικό στόχο πριν ακολουθήσουν άλλες ενέργειες στο πεδίο, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και ένας δυτικός αξιωματούχος.

Κάποιες από τις αναφορές απέδωσαν την επιλογή του χρόνου της επίθεσης στο γεγονός ότι Ισραηλινοί διοικητές φοβήθηκαν ότι οι επικεφαλής της Χεζμπολάχ ανακάλυψαν την ικανότητα του Ισραήλ να σαμποτάρει τους βομβητές, και αποφάσισαν να τους ανατινάξουν για να μην απολέσουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε έναν νέο πολεμικό στόχο αργά τη Δευτέρα - την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων που εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους μετά από μήνες συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ προειδοποίησε επίσης τις ΗΠΑ ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ήταν «μέσω στρατιωτικής δράσης».

Ο αυξανόμενος φόβος και η προσδοκία ήταν ότι κάποια μορφή κλιμάκωσης ήταν πιθανώς επικείμενη. Τότε οι βομβητές εξερράγησαν.

«Είτε ορισμένα μέλη της Χεζμπολάχ υποψιάστηκαν ότι οι συσκευές ήταν παγισευμένες, αναγκάζοντας το Ισραήλ προχωρήσει στο σχέδιό του τώρα ή να χάσει αυτό το πλεονέκτημα, ή αυτό πρόκειται για το προοίμιο επίθεσης που θα ακολουθήσει», δήλωσε ο Μάικλ Χόροβιτς, επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών στο Le Beck.

Οι επικοινωνία μέσω των βομβητών θα αποτελούσε πλεονέκτημα για τη Χεζμπολάχ σε έναν ευρύτερο πόλεμο, σύμφωνα με τον Χόροβιτς.

«Αυτή πιστεύω ότι ήταν η επιδιωκόμενη φύση της επίθεσης, όταν σχεδιάστηκε αρχικά, αν και μπορεί να μην χρησιμοποιήθηκε ως τέτοια», είπε.



Τι κερδίζει το Ισραήλ από μια τέτοια επίθεση

Ωστόσο, η αντίθετη άποψη υποστηρίζει τη στρατηγική σημασία των επιθέσεων. Το Ισραήλ μπορεί να ελπίζει ότι η πολυπλοκότητα της επίθεσης θα έκανε τελικά τη Χεζμπολάχ πιο επιδεκτική σε κατάπαυση του πυρός τις επόμενες εβδομάδες, αν όχι αμέσως.

Δεδομένης της σύνδεσης, αξιωματούχοι εκατέρωθεν των συνόρων ήλπιζαν εδώ και μήνες ότι μια εκεχειρία στη Γάζα θα οδηγούσε σε μια παράλληλη συμφωνία στον Λίβανο. Αμερικανοί και Γάλλοι μεσολαβητές, με επικεφαλής τον Amos Hochstein, τον απεσταλμένο των ΗΠΑ, μετέβησαν μεταξύ Βηρυτού και Ιερουσαλήμ, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ σε περίπτωση συμφωνίας στη Γάζα.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις για τη Γάζα βρίσκονται τώρα σε αδιέξοδο, η ισραηλινή ηγεσία μπορεί να πιστεύει ότι πρέπει να λάβει πιο σκληρή δράση κατά της Χεζμπολάχ για να πείσει την ομάδα να τερματίσει τις συγκρούσεις.

Τις τελευταίες ημέρες, η ισραηλινή ηγεσία έχει εντείνει τη σκληρή ρητορική απέναντι στη Χεζμπολάχ, με τον υπουργό Άμυνας της χώρας, Γιόαβ Γκάλαντ, να προειδοποιεί αυτή την εβδομάδα ότι η «στρατιωτική δράση» ήταν «ο μόνος τρόπος» για να τερματιστεί η σύγκρουση.

Το Ισραήλ θα μπορούσε να επωφεληθεί σε πολλά διαφορετικά επίπεδα από μια τόσο μαζική και συγκλονιστική επιχείρηση, είπε ο Μάικλ Χόροβιτς.

Η πρώτη είναι ο τραυματισμός που προκλήθηκε στους μαχητές της Χεζμπολάχ — ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου είπε ότι οι περισσότεροι ασθενείς που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων αμάχων, είχαν τραυματισμούς σε μεγάλο βαθμό στα χέρια και το πρόσωπό τους. Παράλληλα, η απενεργοποίηση τόσων πολλών συσκευών επικοινωνίας είναι πιθανό να διαταράξει σημαντικά την ικανότητα επικοινωνίας της ομάδας και να θέσει εκτός του πεδίου μάχης διοικητές της Χεζμπολάχ.

«Αυτές οι συσκευές, που μπορεί να είχαν χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα σε περίπτωση πλήρους κλίμακας πολέμου με το Ισραήλ, θα είχαν επίσης διανεμηθεί μεταξύ των βασικών διοικητών, από τον χαμηλόβαθμο αξιωματικό πεδίου μέχρι το ανώτερο κλιμάκιο της ομάδας», είπε ο Χόροβιτς. «Μπορούμε να περιμένουμε ότι πολλοί από αυτούς δεν θα είναι πλέον σε θέση να εκτελούν τα στρατιωτικά τους καθήκοντα».

Οι επιθέσεις είναι ένα «τεράστιο πλήγμα» για τη Χεζμπολάχ, δήλωσε ο Μοχαντάντ Χάγκε Άλι, αναπληρωτής διευθυντής έρευνας στο Κέντρο Μέσης Ανατολής Malcolm H. Kerr Carnegie στη Βηρυτό. Μια παραβίαση ασφαλείας αυτής της κλίμακας θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά το ηθικό της ομάδας, επισήμανε.

Η Χεζμπολάχ θα πρέπει τώρα να επανεξετάσει την εσωτερική της ασφάλεια, να κυνηγήσει πιθανούς συνεργάτες και να ερευνήσει με ποιον τρόπο παραβιάστηκαν οι αλυσίδες εφοδιασμού της, είπε ο Χόροβιτς. Και «αυτό παίρνει πολύ χρόνο», πρόσθεσε.



