Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (18-09-24) μέχρι τις απογευματινές ώρες κατά τόπους στη Θεσσαλία, την Πιερία, τις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια και τη Φθιώτιδα.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις και από ισχυρούς ανέμους.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ.

Πηγή: skai.gr

