Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα - Ποιες περιοχές θα πλήξει

Σύμφωνα με το έκτακτο που εξέδωσε η ΕΜΥ θα σημειωθούν χαλαζοπτώσεις, κεραυνοί και ισχυροί άνεμοι

έκτακτο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (18-09-24) μέχρι τις απογευματινές ώρες κατά τόπους στη Θεσσαλία, την Πιερία, τις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια και τη Φθιώτιδα.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις και από ισχυρούς ανέμους.

 Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ.

