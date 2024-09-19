Υπερχείλιση ποταμού- Εμίλια Ρομάνια: Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία Νάπολης

Σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών, βρίσκεται η περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια της βόρειας Ιταλίας.

Στην περιοχή σημειώνονται συνεχείς βροχοπτώσεις, η ένταση των οποίων αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται από αύριο το απόγευμα. Νωρίτερα, ο ποταμός Τραμάτσο έσπασε τα φράγματα στη Μοντιλιάνα, έξω από την πόλη Φορλί. Πολλές οικογένειες μεταφέρθηκαν σε ασφαλέστερη περιοχή, σε γυμναστήριο δημοτικού σχολείου. Τα νερά των ποταμών έχουν αποκτήσει ορμή από την οροσειρά των Απενίνων και κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν όλα τα σπίτια του χωριού.

Την Πέμπτη, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στις περιοχές των πόλεων Μπολόνια, Φορλί, Ρίμινι και Ραβένα. Από την περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια ζητήθηκε στους κατοίκους να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους με ΙΧ αυτοκίνητα.

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Πολιτική Προστασία και στην ευρύτερη περιφέρεια της Νάπολης λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων, οι οποίες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Στη Φότζια της Απουλίας, ένας 59χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας. Με όχημα της Πυροσβεστικής προσπαθούσε να βοηθήσει εγκλωβισμένους οδηγούς, όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

