Τροχαίο για την Κατερίνα Παπακωστοπούλου το πρωί. Έφυγε στις ελιές και είχε Άγιο που δεν έπαθε τίποτα

Ευτυχώς για την ίδια το τροχαίο ατύχημά της είχε μόνο υλικές ζημιές

Ήταν η κακιά η ώρα αλλά η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στάθηκε τυχερή μέσα στη ατυχία της.Στη διαδρομή για τα στούντιο της εκπομπής «Super Κατερίνα» που συνεργάζεται έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και έφυγε στα χωράφια πάνω στις ελιές.

Η ίδια δήλωσε πως σώθηκε από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα, λόγω ζώνης και αερόσακων και αποκάλυψε εμφανώς ταραγμένη πως χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί.

