ΗΠΑ: Στο έλεος του τυφώνα Ίαν βρέθηκε η Φλόριντα – Συγκλονιστικά βίντεο

Στο έλεος του τυφώνα Ίαν βρέθηκε τις προηγούμενες ώρες η Φλόριντα στις ΗΠΑ. Ο τυφώνας Ίαν υποβαθμίστηκε και πλέον είναι κατηγορίας 1, δήλωσε πάντως στον ΣΚΑΪ 100,3 ο γενικός πρόξενος στην πόλη Τάμπα της Φλόριντα, Λουκάς Τσώκος.

Πρόσθεσε ότι οι επίσημες αρχές δεν αναφέρουν μέχρι στιγμής θύματα, αλλά καλύτερη εικόνα για τις ζημιές θα υπάρχει το επόμενο 24ωρο.

Ανέφερε ότι ο τυφώνας που χτύπησε την πόλη συνοδευόταν από πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους της τάξης των 100 με 120 χιλιομέτρων την ώρα.

Επισήμανε ότι εκκενώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της Τάμπα, ωστόσο τελικά η πόλη δεν επλήγη τόσο πολύ, όσο είχε εκτιμηθεί αρχικά, καθώς ο τυφώνας χτύπησε 150 με 170 χιλιόμετρα νότια της Ταμπα, στην πολη Φορτ Μάγιερς.

Ανέφερε ότι πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες στη Φλόριντα αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Ο Ίαν -που ακόμα ήταν κατηγορίας 3- έπληξε την Τρίτη την Κούβα, με αποτέλεσμα όλο το νησί να βυθιστεί στο σκοτάδι λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης.

New video just in from Fort Myers, FL shows swimmers getting into the storm surge as Hurricane #Ian approaches.



This is EXTREMELY dangerous. I can’t believe I have to say this…. DO NOT GET INTO THE WATER! pic.twitter.com/jsoUPvX8uC