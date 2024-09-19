Μελέτη: Ο τομέας της ηλιακής ενέργειας οδεύει σε νέα χρονιά ρεκόρ

Ο τομέας της ηλιακής ενέργειας οδεύει να καταγράψει χρονιά νέας αύξησης-ρεκόρ ως προς την παραγωγική δυναμικότητά του, με 593 γιγαβάτ (GW) επιπλέον να αναμένεται να έχουν εγκατασταθεί εντός 2024, αποκαλύπτει σήμερα το ινστιτούτο μελετών Ember, ειδικευμένο στα ενεργειακά ζητήματα.

Πρόκειται για «μεγέθυνση κατά 29% σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά, τη διατήρηση σθεναρής ανάπτυξης μετά την εκτιμώμενη αύξηση (της παραγωγικής δυναμικότητας) κατά 87% το 2023», σημειώνει το ινστιτούτο σε μελέτη που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα.

Το Ember λογαριάζει ότι μέχρι τον Ιούλιο, εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά πλαίσια ικανά να παράγουν επιπλέον 292 GW, ποσότητα ενέργειας 29% μεγαλύτερη από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

«Για ακόμη μια φορά, η ηλιακή ενέργεια αναπτύσσεται ταχύτερα από ό,τι προβλεπόταν, καθώς καθιερώνεται ως η φθηνότερη πηγή ενέργειας παγκοσμίως», τόνισε ο Γιούαν Γκρέιαμ, αναλυτής δεδομένων για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ember. «Στη σθεναρή ανάπτυξη στις αγορές όπου ήταν ήδη καθιερωμένη προστίθεται η ταχεία ανάπτυξη αλλού, κάτι που οδηγεί σε αυξήσεις της δυναμικότητας (παραγωγής ηλιακής ενέργειας) υψηλότερες παρά ποτέ».

Στη μελέτη του, το Ember σημειώνει ότι «οι αυξήσεις της δυναμικότητας της ηλιακής ενέργειας το 2024 αναμένεται να ξεπεράσουν τη συνολική αύξηση δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρισμού με (την καύση) άνθρακα παγκοσμίως από το 2010», ή αλλιώς τα 540 GW.

Το ινστιτούτο μελετών καταγράφει ότι η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Ινδία, η Γερμανία και η Βραζιλία αντιπροσωπεύουν το 75% της αύξησης δυναμικότητας του τομέα ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως το 2024.

Η Κίνα συνεχίζει να ηγείται σε διεθνή κλίμακα, με τις εγκαταστάσεις να αυξάνουν τη δυναμικότητα κατά 28% τους πρώτους επτά μήνες της χρονιάς σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης. «Με αυτόν τον ρυθμό, η Κίνα οδεύει να εγκαταστήσει 334 GW δυναμικότητας παραγωγής ηλιακής ενέργειας, που αντιπροσωπεύει το 56% των αυξήσεων δυναμικότητας παγκοσμίως το 2024», υπολογίζει το Ember.

Στην Ινδία, οι αυξήσεις δυναμικότητας κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων μηνών της χρονιάς ήταν υψηλότερες από 77% αυτής της αντίστοιχης περιόδου του περασμένου έτους. Με τον τρέχοντα ρυθμό, η Ινδία θα έχει εγκαταστήσει 23 GW εντός της χρονιάς, εκτιμά το ινστιτούτο.

Στις ΗΠΑ, οι αυξήσεις δυναμικότητας ανήλθαν σε 20 GW από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο, ήταν 55% υψηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς.

Η Γερμανία ξεπέρασε ήδη τον στόχο της για την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής ηλιακής ενέργειας το 2024 και, με τον τρέχοντα ρυθμό, πλησιάζει στην επίτευξη του νέου στόχου της για το 2026 που ορίστηκε στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα.

