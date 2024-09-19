Νέα Καληδονία: Νεκρός από σφαίρα σε επιχείρηση των δυνάμεων επιβολής της τάξης

Ένας άνδρας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης των δυνάμεων επιβολής της τάξης στη Σεν Λουί, στη Νέα Καληδονία, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, αυξάνοντας σε 12 τον αριθμό των θανάτων αφότου ξέσπασαν νωρίτερα φέτος ταραχές στο γαλλικό αρχιπέλαγος του νότιου Ειρηνικού Ωκεανού, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Βρίσκονταν σε εξέλιξη ταραχές ανάμεσα σε πολίτες και χωροφύλακες, που έκαναν χρήση δακρυγόνων, στο οχυρό αυτό του κινήματος για ανεξαρτησία, νότια της Νουμεά, της πρωτεύουσας, διαπίστωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι χωροφύλακες ψάχνουν περίπου δέκα ανθρώπους στη Σεν Λουί.

Τους βαραίνουν υποψίες πως άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης, κυρίως υπό τον Ροκ Βικτορέν Ουμιτάν, τον λεγόμενο «Μπανάνα», ο οποίος σκοτώθηκε τον Ιούλιο, σε ανταλλαγή πυρών με χωροφύλακες.

«Δεν είμαστε τρομοκράτες, δεν βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση!», φώναξε μητέρα εν μέσω των επιχειρήσεων των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Αφότου ξέσπασαν βίαια επεισόδια που συνδέονται με το κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας κι εναντίον μεταρρύθμισης που αφορά το εκλογικό σώμα, τη 13η Μαΐου, έχουν σκοτωθεί δώδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο χωροφύλακες.

Αν και οι εντάσεις πρόσφατα φάνηκαν να αποκλιμακώνονται, το νότιο τμήμα της Γκραντ Τερ (της μεγαλύτερης νήσου του αρχιπελάγους) παραμένει απρόσιτο οδικώς, εξαιτίας της έλλειψης ασφάλειας στο επίπεδο της κοινότητας Σεν Λουί, προπύργιο ομώνυμης φυλής και οπαδών της ανεξαρτησίας, περίπου δέκα χιλιόμετρα από τη Νουμεά.

