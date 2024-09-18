Άγρια επίθεση του Απόστολου Γκλέτσου στον Στέφανο Κασσελάκη

Καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά Buongiorno με αφορμή την έναρξη της σειράς «Η γη της ελιάς» για 4η σεζόν ο Απόστολος Γκλέτσος ξεσπάθωσε όσον αφορά τον Στέφανο Κασσελάκη και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου την ηγεσία διεκδικεί και ο ίδιος.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης είναι νάρκισσος. Ξέρεις τι είναι να βρεθείς αρχηγός σε ένα αριστερό κόμμα, το οποίο κυβέρνησε τεσσεράμισι χρόνια την πατρίδα; Ποια πατρίδα; Την Ελλάδα με μια τέτοια ιστορία στον πολιτισμό, γενικότερα στην ιστορία, 400 χρόνια ήμασταν υπόδουλοι και καταφέραμε να ελευθερωθούμε.

Και βρίσκεσαι να είσαι αρχηγός σε ένα αριστερό κόμμα με το οποίο για πρώτη φορά η Αριστερά έγινε κυβέρνηση. Και βρίσκεσαι να είσαι ο δεύτερος αρχηγός στην ιστορία αυτού του κόμματος» είπε αρχικά ο Απόστολος Γκλέτσος και συνέχισε στο ίδιο κλίμα:

«Μου ‘ρχεται να βάλω τα κλάματα, ρε σεις, και δεν είναι υποκριτικό καθόλου. Ανατριχιάζω, κοιτάξτε με αν λέω αλήθεια ή όχι! Και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να δείξεις το σαλόνι και την πισίνα σου στον Ευαγγελάτο και στον Λιάγκα; Αυτό μωρέ σε ενδιαφέρει;» Ο Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει δεκαπενθήμερο και είσαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σε ενδιαφέρει να δείξεις το σαλόνι και την πισίνα σου και όχι να κάνει αντιπολίτευση;».

Για να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του εμφανώς εκνευρισμένος:

«Τι σου δώσαμε μωρέ στα χέρια σου; Δεν τον έδιωξε η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ξέρασαν τα ιερά και τα όσια της Αριστεράς, που αυτός ο ίδιος τους είπε κουκουλοφόρους. Ποιους μωρέ;»

