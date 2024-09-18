Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά μιλαει για πρώτη φορά: «Αυτή η συμπεριφορά δεν τον βοηθά καθόλου»

Σίγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία της εκπομπής «Το Πρωινό» και της δημοσιογράφου Έλλης Αυξεντίου που κατάφερε να πάρει συνέντευξη από τη μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Γιούλια Σαλνίκοβα, ειδικά σε αυτή τη χρονική περίοδο που οι οικογενειακές τους σχέσεις συζητιούνται παγκόσμια μετά και από τη απόφαση του διάσημου τενίστα να τερματίσει την επαγγελματική του συνεργασία με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά.

Τα ξεσπάσματά του δημόσια εναντίον του πολλά και σχολιασμένα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης καθόλου κολακευτικά για τον αθλητή. Σήμερα η μητέρα του μιλάει για όλα.

