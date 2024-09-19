Γαλλία: Συνελήφθη δάσκαλος στις Ακαδημίες της Παρί για σεξουαλική παρενόχληση

Σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε την Τετάρτη (18/9) ο γαλλικός σταθμός «Radio Monte Carlo» (RMC), γνωστοποιώντας πως ένας απ’ τους δασκάλους που έκαναν μάθημα στο σχολείο που είναι ενταγμένο στο προπονητικό κέντρο και η Ακαδημία της Παρί Σεν Ζερμέν, συνελήφθη μετά από φερόμενες κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση στα παιδιά των ακαδημιών!

Ο 27χρονος δάσκαλος φέρεται να παρενοχλούσε σεξουαλικά τα παιδιά με διάφορους τρόπους (υπάρχουν αναφορές για φιλιά στο λαιμό), ενώ όπως καταγράφει το «RMC» εκτός των άλλων ζητούσε φωτογραφίες και βίντεο από τα παιδιά μέσω των social media.

Ο εν λόγω δάσκαλος των Ακαδημιών της Παρί έχει ήδη οδηγηθεί σε τμήμα της περιοχής, όπου παραδέχτηκε τις πράξεις του, ενώ προγραμματίστηκε δίκη η οποία θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου του 2025.

Πηγή: skai.gr

