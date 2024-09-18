Hellenic Train: Διακόπτονται τα δρομολόγια τουριστικών αμαξοστοιχιών για Πήλιο

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από αύριο Πέμπτη 19.09.2024 και μέχρι νεωτέρας διακόπτονται τα δρομολόγια των τουριστικών αμαξοστοιχιών του Τρένου του Πηλίου.

«Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον διαχειριστή υποδομής, αναμένοντας περαιτέρω ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα τροχαίου υλικού», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

«Ζητάμε συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και είμαστε σε συνεχή επαφή με τον διαχειριστή υποδομής αναφορικά με τη διαθεσιμότητα του τροχαίου υλικού», προσθέτει.

Οι επιβάτες που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια θα αποζημιωθούν κανονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.