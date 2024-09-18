Λογαριασμός
Hellenic Train: Διακόπτονται τα δρομολόγια των τουριστικών αμαξοστοιχιών για Πήλιο- Τι θα γίνει με τα εισιτήρια

H ανακοίνωση της Hellenic Train για την διακοπή των δρομολογίων για Πήλιο

Hellenic Train: Διακόπτονται τα δρομολόγια τουριστικών αμαξοστοιχιών για Πήλιο

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από αύριο Πέμπτη 19.09.2024 και μέχρι νεωτέρας διακόπτονται τα δρομολόγια των τουριστικών αμαξοστοιχιών του Τρένου του Πηλίου.

«Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον διαχειριστή υποδομής, αναμένοντας περαιτέρω ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα τροχαίου υλικού», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

«Ζητάμε συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και είμαστε σε συνεχή επαφή με τον διαχειριστή υποδομής αναφορικά με τη διαθεσιμότητα του τροχαίου υλικού», προσθέτει.

Οι επιβάτες που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια θα αποζημιωθούν κανονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο.

