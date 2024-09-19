Στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα υποδεχθεί τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τον ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν για συνομιλίες που αφορούν μεταξύ άλλων τον πόλεμο στη Γάζα, το Σουδάν και την υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επεσήμανε ο Τζον Κέρμπι. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου συμπλήρωσε ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις θα συναντηθεί χωριστά με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν.

Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται επίσης η κλιματική αλλαγή, η πράσινη ενέργεια και ο ρόλος των ΗΑΕ στη σύμπραξη της G7 για τις παγκόσμιες υποδομές, είπε ο Κέρμπι σε δημοσιογράφους.

Η είδηση για την επίσκεψη του προέδρου των HAE στην Ουάσινγκτον μεταδόθηκε νωρίτερα σήμερα και από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων (WAM).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.