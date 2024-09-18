Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μακαλιάς- Ψυχράμη: Η βάπτιση της κόρης τους στον Πύργο Μελισσουργού

Σε έναν υπέροχο και μοναδικό χώρο βάπτισαν σήμερα την κόρη τους

Μακαλιάς- Ψυχράμη: Η βάπτιση της κόρης τους στον Πύργο Μελισσουργού

Ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Αντιγόνη Ψυχράμη προετοίμαζαν καιρό τη βάπτιση της 2χρονης μικρούλας τους.

Το όνομα το γνώριζαν, Αριάδνη, όπως και τις νονές, την "κυρά" και πλέον κουμπάρα, Μπέττυ Μαγγίρα και την Νικόλ Παπαριστοδήμου. Αυτό που άλλαξαν κυριολεκτικά τελευταία στιγμή και αυτό για να προστατέψουν την ιδιωτικότητα της οικογενειακής αυτής στιγμής ήταν η τοποθεσία.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημήτρης Μακαλιάς Αντιγόνη Ψυχράμη Μπέττυ Μαγγίρα βάπτιση κόρη WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark