ΗΠΑ: Καταδικάστηκε νεαρός που σχεδίαζε αντισημιτική επίθεση στη Νέα Υόρκη

Εικοσιτριάχρονος καταδικάστηκε χθες Τετάρτη για παράνομη οπλοκατοχή στο πλαίσιο σχεδίου επίθεσης εναντίον της εβραϊκής κοινότητας της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσαν οι δικαστικές αρχές.

Ο Κρίστοφερ Μπράουν και φερόμενος ως συνεργός του συνελήφθησαν στον Πεν Στέισον, πολυσύχναστο συγκοινωνιακό σταθμό της Νέας Υόρκης, τον Νοέμβριο του 2022. Κατηγορήθηκαν πως σχεδίαζαν να διαπράξουν επίθεση εναντίον συναγωγής στο Μανχάταν.

Ο Κρίστοφερ Μπράουν ομολόγησε την ενοχή του στην κατηγορία της οπλοκατοχής με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας, εξήγησε ο εισαγγελέας Άλβιν Μπραγκ. Η ποινή του, 10 χρόνια κάθειρξης, θα τού απαγγελθεί τη 13η Νοεμβρίου, διευκρίνισε στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η διαδικασία σε βάρος του φερόμενου ως συνεργού του παραμένει σε εξέλιξη, πρόσθεσε ο εισαγγελέας Μπραγκ.

Κατά τις αρχές, η αστυνομία βρήκε μαχαίρι, περιβραχιόνιο με σβάστικα και κουκούλα του σκι στο σακίδιο του Κρίστοφερ Μπράουν. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης όπλο και 19 σφαίρες στο διαμέρισμα του φερόμενου ως συνεργού του.

Τα τελευταία χρόνια έχουν διαπραχθεί επιθέσεις εναντίον συναγωγών στις ΗΠΑ.

Το 2018, 11 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε συναγωγή στην Πενσιλβάνια από ακροδεξιό εξτρεμιστή, με φόντο την αύξηση των αντισημιτικών ενεργειών και την ανησυχία για την επανεμφάνιση οργανώσεων νεοναζιστών και οπαδών της θεωρίας περί «ανωτερότητας» της λευκής φυλής.

Στον δράστη της επίθεσης αυτής, της πιο πολύνεκρης εναντίον εβραίων στην ιστορία των ΗΠΑ, επιβλήθηκε η θανατική ποινή το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

