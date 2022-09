Σάλος με την νύφη του Τραμπ: Εβγαλε το 5χρονο αγοράκι της στον τυφώνα Ιαν για να «φτιάξει» χαρακτήρα (βίντεο)

Την κατακραυγή της κοινής γνώμης και σχόλια όπως «κάποιος πρέπει να καλέσει την Πρόνοια ΤΩΡΑ» στο Twitter, προκάλεσε η κίνηση της Λάρα Τραμπ - σύζυγος του Ερικ Τραμπ, γιου του Ντόναλντ Τραμπ - να βγάλει το 5χρονο αγοράκι της έξω, ενώ ο τυφώνας Ίαν σάρωνε την περιοχή.

Somebody needs to call Child Protective Services on Lara trump for having her son out in the storm and filming him crying his eyes out, FFS.



Disgusting.