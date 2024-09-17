Τρεις ράτσες σκυλιών που δεν θα συνιστούσε ποτέ για οικογένειες -καθώς το έχει δει «να πηγαίνει στραβά»- αποκαλύπτει ο ειδικός στη συμπεριφορά σκύλων από το Ηνωμένο Βασίλειο, Will Atherton.

Ο Will έχει συγκεντρώσει πάνω από 900.000 followers στο TikTok και μοιράζεται τακτικά συμβουλές εκπαίδευσης σκύλων, καθώς και ποιες ράτσες ταιριάζουν στον τρόπο ζωής των ιδιοκτητών τους.

Σε μία ανάρτηση, αποκαλύπτει τις τρεις «χειρότερες ράτσες σκύλων για οικογένειες», αναλύοντας πώς κάθε ράτσα θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει κίνδυνο για τα μικρά παιδιά.

Βελγικός Ποιμενικός, ή αλλιώς μαλινουά

Ο εκπαιδευτής σκύλων αποκάλυψε ότι αυτά τα μεγάλα σκυλιά είναι ικανά για «τρελά κατορθώματα υπακοής και εκπαίδευσης» αλλά αυτή η ράτσα δεν είναι κατάλληλη για οικογένειες με παιδιά.

Όπως εξήγησε: «δαγκώνουν παιδιά, κάνουν κακό σε παιδιά, δεν έχουν διακόπτη απενεργοποίησης και θέλουν να τρέχουν συνέχεια».

Καυκάσιος Ποιμενικός

Σύμφωνα με τον Βρετανό ειδικό, «οποιαδήποτε από τις γιγάντιες ράτσες σκύλων κηδεμόνων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα».

Ο Ποιμενικός Καυκάσου μπορεί να προστατέψει την οικογένεια, αλλά είναι πολύ πιο κατάλληλος σκύλος για να ζει έξω σε μια φάρμα.

«Αν προσπαθήσετε να τον φέρετε στο σπίτι, μπορεί να μην έχει την υπομονή ή την ικανότητα να αποφύγει να δαγκώσει τα παιδιά, που τα βρίσκει εκνευριστικά», συμβουλεύει ο Will, σύμφωνα με τη Sun.

Ντόγκο Αρτζεντίνο

Ο Dogo Argentino -ένας μεγαλόσωμος, λευκός, μυώδης σκύλος που αναπτύχθηκε στην Αργεντινή- είναι μία από τις πέντε ράτσες σκύλων που απαγορεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα άλλα είναι το Pit Bull Terrier, το Japanese Tosa, το Dogo Fila Brasileiro και το XL Bully πιο πρόσφατα.

Όσο κι αν ο Will αγαπά τις ράτσες μαστίφ, προειδοποιεί ότι από όλες, περισσότερο το Dogo Argentino «τα πάει άσχημα με τα παιδιά».

Η ανάρτηση του ειδικού στον λογαριασμό του στο TikTok@iamwillatherton έγινε viral με πάνω από 985.000 likes και οι άνθρωποι έσπευσαν να μοιραστούν τις σκέψεις τους στα σχόλια.

Πολλοί ωστόσο σχολίασαν ότι η συμπεριφορά και του πιο επικίνδυνου σκύλου είναι θέμα εκπαίδευσης του ζώου.





Πηγή: skai.gr

